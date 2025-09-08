CR7 és a legnagyobb elődök – séta a portugál futballtörténelemben

Kapus: VÍTOR BAÍA

Vítor Manuel Martins Baía 1969. október 15-én született Vila Nova de Gaiában. Klubjai az Académico Leça, az FC Porto (1983–1996), az FC Barcelona (1996–1998), majd újra az FC Porto (1999–2007) voltak. Tízszeres portugál bajnok (1989–1990, 1991–1992, 1992–1993, 1994–1995, 1995–1996, 1998–1999, 2002–2003, 2003–2004, 2005–2006, 2006–2007), ötszörös Portugál Kupa-győztes (1990–1991, 1993–1994, 1999–2000, 2002–2003, 2005–2006), spanyol bajnok (1997–1998), kétszeres Király-kupa-győztes (1996–1997, 1997–1998), Bajnokok Ligája-győztes (2004), KEK-győztes (1997), UEFA-kupa-győztes (2003), Világkupa-győztes (2004). A portugál válogatottban (1990–2002) 80 mérkőzésen védett, Eb-elődöntős (2000), Eb-résztvevő (1996), vb-résztvevő (2002) volt. Fénykorában a világ legjobbjai között jegyezték.

Jobbhátvéd: FERNANDO COUTO

Fernando Manuel Silva Couto 1969. augusztus 2-án született Espinhóban. Ott is kezdett futballozni (1980–1985), majd a következő idényben a Lourosában játszott. 1986-tól 1988-ig a Portóban játszott, de alig tudott beférne az akkor Európa legjobbjai közé tartozó csapatba. Játszott egy idényt utána a Famalicão, majd egy másikat az Académicában. 1990 és 1994 között már tényleg játszott és jól is játszott a Portóban, aztán a pályafutása következő tizennégy évében légiósként játszott, főleg Olaszországban. Kétszer a Parmában (1994–1996, 2005–2008), egyszer pedig a Lazióban (1998–2005). 1996 és 1998 között a Barcelonát szolgálta. Háromszoros portugál bajnok (portugál bajnok (1987–1988, 1991–1992, 1992–1993). Kétszeres Portugál Kupa-győztes (1990–1991, 1993–1994), kétszeres Portugál Szuperkupa-győztes (1991, 1994). A Parmával győzött 1995-ben az UEFA-kupában. Sikerkorszakot élt meg a Barçában, spanyol bajnok (1997–1998), kétszeres Király-kupa-győztes (1996–1997, 1997–1998), spanyol Szuperkupa-győztes (1996), KEK-győztes (1997), UEFA Szuperkupa-győztes (1997), Még ennél is több trófeát nyert a Lazióval: olasz bajnok (1999–2000), Olasz Kupa-győztes (1999–2000, 2003–2004), olasz Szuperkupa-győztes (1998, 2000), újra KEK-győztes (1999), UEFA Szuperkupa-győztes (1999) lett. A portugál aranygeneráció tagja, junior-világbajnok (1989). A portugál válogatottban 110 mérkőzésen nyolc gólt szerzett, Eb-ezüstérmes 2004-ben.

Középső védő: GERMANO

Germano Luis do Figueiredo 1932. december 23-án született Lisszabonban, közelebbről Alcântarában, az Atlético CP-ben futballozott 1947 és 1960 között. Huszonnyolc évesen, Guttmann Béla hívására került a Benficához, amelyben 1967. január 18-ig 131 meccsen hat gólt szerzett. A két BEK-győzelem (1960–1961, 1961–1962) mellett négy bajnoki sikernek és két kupagyőzelemnek volt részese. Az 1965-ös (elveszített) BEK-döntőben 33 percen át védett Costa Pereira sérülése után. Az 1967 tavaszán rövid időre átkerült a Salgueirosba. A portugál válogatottban (1953–1966) 24 találkozón lépett pályára, vb-bronzérmes. 2004. július 14-én hunyt el Linda-a-Velhában.

Középső védő: PEPE

Kepler Laveran de Lima Ferreira 1983. február 26-án született a brazíliai Maceióban. Klubjai a Corinthians-AL (1995–2001), a Maritimo (2001–2004), az FC Porto (2004–2007), a Real Madrid (2007–2017) és a Beşiktaş (2017–2019) voltak, 2019-ben visszatért az FC Portóhoz, ahol 2024 nyaráig játszott. Négyszeres portugál bajnok (2005–2006, 2006–2007, 2019–2020, 2021–2022), kétszeres a Portugál Kupa-győztese (2005–2006, 2019–2020, 2021–2022, 2022–2023, 2023–2024), háromszoros spanyol bajnok (2007–2008, 2011–2012, 2016–2017), kétszeres Király-kupa-győztes (2010–2011, 2013–2014), háromszoros BL-győztes (2014, 2016, 2017), Európai Szuperkupa-győztes (2014), Világkupa-győztes (2004), klubvilágbajnok (2014, 2016). A portugál válogatottban 2007 és 2024 között 141 mérkőzésen 8 gólt szerzett. Európa-bajnok (2016), a Nemzetek Ligája győztese (2019), Eb-résztvevő (2008) Eb-elődöntős (2012), vb-résztvevő (2010, 2014, 2018).

Balhátvéd: RICARDO CARVALHO

Ricardo Alberto Silveira de Carvalho 1978. május 18-án született Amarantében. Klubjai az Amarante (1989–1995), az FC Porto (1995–2004), közben kölcsönjátékosként a Leça (1998–1999), a Vitória Setúbal (1999–2000), az Alverca (2000–2001), majd a Chelsea (2004–2010), a Real Madrid (2010–2013), az AS Monaco (2013–2016) és a Sanghaj SIPG (2017) voltak. Háromszoros portugál bajnok (1998–1999, 2002–2003, 2003–2004), Portugál Kupa-győztes (2002–2003), háromszoros angol bajnok (2004–2005, 2005–2006, 2009–2010), háromszoros FA-kupa-győztes (2006–2007, 2008–2009, 2009–2010), kétszeres angol Ligakupa-győztes (2004–2005, 2006–2007), spanyol bajnok (2011–2012), spanyol Király-kupa-győztes (2010–2011), Bajnokok Ligája-győztes (2004), UEFA-kupa-győztes (2003). A portugál válogatottban (1992–2002). A portugál válogatottban (2003–2016) 89 mérkőzésen öt gólt szerzett, Európa-bajnok (2016), Eb-ezüstérmes (2004), vb-negyedik (2006),

Jobb oldali középpályás: DECO

Anderson Luís de Souza 1977. augusztus 27-én született Brazíliában, São Bernardo do Campóban. Klubjai a Nacional-SP (1995–1996), a Corinthians (1996–1997) a CSA (1997), az SL Benfica (1997–1998, mérkőzés nélkül), az Alverca (1997–1998), a Salgueiros (1998–1999), az FC Porto (1999–2004), a Barcelona (2004–2008), a Chelsea FC (2008–2010), a Fluminense (2010–2013) voltak. Háromszoros portugál bajnok (1998–1999, 2002–2003, 2003–2004), háromszoros Portugál Kupa-győztes (1999–2000, 2000–2001, 2002–2003), kétszeres spanyol bajnok (2004–2005, 2005–2006), angol bajnok (2009–2010), kétszeres angol FA-kupa-győztes (2008–2009, 2009–2010), kétszeres brazil bajnok (2010, 2012), Rio állam bajnoak (2012), kétszeres Bajnokok Ligája-győztes (2004, 2006), UEFA-kupa-győztes (2003). A portugál válogatottban (2003–2010) 75 mérkőzésen 5 gólt szerzett, Eb-ezüstérmes (2004), vb-negyedik (2006).

Középső középpályás: COLUNA

Mário Esteves Coluna 1935. augusztus 6-án született a mozambiki Lourenço Marquesben. A helyi Desportivo de Lourenço Marquesben kezdett futballozni, 1954. szeptember 12-én mutatkozott be a Benficában, amelynek 1963-tól 1970-es búcsújáig a csapatkapitánya is volt. Otto Glóriánál debütált, s a brazil edzőnél is köszönt el – közben viszont Guttmann Béla egyik kedvenc játékosa volt. Pályafutását az Olympique Lyonban (1970–1971) folytatta, majd az Estrela Portalegrében (1971–1972) zárta le. A két BEK-győzelem mellett tíz bajnoki címet nyert, hatszoros kupagyőztes lett. A portugál válogatottban (1955–1968) 57 mérkőzésen nyolc gólt szerzett, világbajnoki bronzérmes lett. 2014. február 25-én Maputóban hunyt el.

Bal oldali középpályás: RUI COSTA

Rui Manuel César Costa 1972. március 29-én született a portugáliai Amadorában. Klubjai az SL Benfica (1977–1994), közben a Fafe (1990–1991), a Fiorentina (1994–2001), az AC Milan (2001–2006) és az SL Benfica (2006–2008) voltak. Portugál bajnok (1993–1994), a Portugál Kupa győztese (1992–1993), olasz bajnok (2003–2004), az Olasz Kupa háromszoros győztese (1995–1996, 2000–2001, 2002–2003), kétszeres Bajnokok Ligája-győztes (2003), Európai Szuperkupa-győztes (2003). A portugál válogatottban (1993–2004) 94 mérkőzésen 26 gólt szerzett. Európa-bajnoki ezüstérmes (2004), Eb-elődöntős (2000), csak a legnagyobb sikereit említve

Jobbszélső: FIGO

Luís Filipe Madeira Caeiro Figo 1972. november 4-én született Almadában. Klubjai az Os Pastilhas (1984–1985), a Sporting CP (1985–1995), az FC Barcelona (1995–2000), a Real Madrid (2000–2005) és az Internazionale (2005–2009) voltak. Portugál Kupa-győztes (1994–1995), négyszeres spanyol bajnok (1997–1998, 1998–1999, 2000–2001, 2001–2003), kétszeres Király-kupa-győztes (1996–1997, 1997–1998), négyszeres olasz bajnok (2005–2006, 2006–2007, 2007–2008, 2008–2009), Olasz Kupa-győztes (2005–2006), BL-győztes (2002), KEK-győztes (1997), kétszeres Európai Szuperkupa-győztes (1997, 2002), Világkupa-győztes (2002). A portugál válogatottban (1991–2006) 127 mérkőzésen 32 gólt szerzett. Európa-bajnoki ezüstérmes (2004), elődöntős (2000), vb-negyedik (2006). A France Football aranylabdása (2000), a világ legjobb játékosa a FIFA-nál (2001).

Középcsatár: EUSÉBIO

Eusébio da Silva Ferreira 1942. január 25-én született a mozambiki Lourenço Marquesben (mai nevén Maputóban). A helyi Sportingból került az anyaországba, a Benficához. A klub történetének valaha volt legjobb, s egyszersmind egyetlen aranylabdás játékosa. 1961. június 1. és 1975. március 23. között 440 hivatalos mérkőzésen 473 gólt szerzett, hét gólkirályi címet nyert, az egyetlen BEK-győzelem mellett 11 bajnoki címet és 7 országos kupagyőzelmet szerzett. A hetvenes évek második felében Észak-Amerikában hat különböző csapatban, Portugáliában a Beira Marban és az União de Tomarban játszott. A portugál válogatottban (1961–1973) 64 mérkőzésen 41 gólig jutott. 2014. január 5-én hunyt el Lisszabonban.

Balszélső: CRISTIANO RONALDO

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro 1985. február 5-én született a portugáliai Funchalban, Madeira szigetén. Klubjai az Andorinha (1992–1995), a Nacional (1995–1997), a Sporting CP (1997–2003), a Manchester United (2003–2009), a Real Madrid (2009–2018), a Juventus (2018–2021), majd újra a Manchester United (2021–2022) tagja volt. 2022 utolsó napjai óta a szaúdi al-Naszr játékosa. Háromszoros angol bajnok (2006–2007, 2007–2008, 2008–2009), angol FA-kupa-győztes (2003–2004), kétszeres Ligakupa-győztes (2005–2006, 2008–2009), kétszeres spanyol bajnok (2011–2012, 2016–2017), kétszeres spanyol Király-kupa-győztes (2010–2011, 2013–2014), kétszeres olasz bajnok (2018–2019, 2019–2020), Olasz Kupa-győztes (2020–2021), olasz Szuperkupa-győztes (2018, 2020) ötszörös Bajnokok Ligája-győztes (2008, 2014, 2016, 2017, 2018), kétszeres európai Szuperkupa-győztes (2014, 2017), négyszeres klubvilágbajnok (2008, 2014, 2016, 2017). Az Arab Bajnokok Kupájának győztese (2023). A portugál válogatottban 2003 óta 222 mérkőzésen 140 gólt szerzett. Európa-bajnok (2016), Eb-ezüstérmes (2004). Vb-negyedik (2006). Kétszeres Nemzetek Ligája-győztes (2019, 2025). Ötszörös aranylabdás (2008, 2013, 2014, 2016, 2017), négyszeres európai aranycipős (2007–2008, 2010–2011, 2013–2014, 2014–2015), Puskás-díjas (2009).

A B-csapat: Costa Pereira – João Pinto, Jorge Costa, Paulo Ferreira – Bruno Fernandes, Paulo Sousa, João Moutinho – Águas, Fernando Gomes, Pauleta, Simões.