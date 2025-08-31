ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
396.59
usd:
339.39
bux:
102554.62
2025. augusztus 31. vasárnap Bella, Erika
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Az aranyérmes Kurucz Levente (b) és Nádas Bence a férfi kajak kettesek 500 méteres versenyének eredményhidetésén a milánói kajak-kenu világbajnokságon 2025. augusztus 24-én.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

Nádas Bence a vb-aranyról: a többiek azt hitték, ez a lufi kidurrant, aztán nagyon megleptük őket

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid
ELŐZMÉNYEK

Az előfutam nagyszerűen sikerült, a középfutam a hibák miatt már nem annyira, de a Kurucz Levente, Nádas Bence kajakpárosnak meg sem fordult a fejében, hogy nincs esélye a vb-címre azért, mert a kilences pályán kellett versenyezniük az 500 méteres szám döntőjében. Az olimpiai ezüstérmes kajakos az InfoRádióban úgy fogalmazott, nagy kő esett le a szívéről, mert a tíz évvel ezelőtti vb-n nem sikerült jól szerepelni olimpiai versenyszámban, az élet azonban most kárpótolta.

Pályafutása harmadik világbajnoki címét szerezte meg Nádas Bence kajakos, aki 500 méteren párosban Kurucz Leventével állhatott fel a dobogó tetejére a milánói vb-n. A szegedi versenyző három évvel ezelőtt ugyanebben a számban még Kopasz Bálinttal lett világbajnok, harmadik aranyát pedig a 4x200 méteres váltóval nyerte 2014-ben, Moszkvában.

Az olimpiai ezüstérmes kajakos az InfoRádióban azt mondta, egy kisebb kihagyást leszámítva nagyon elégedett a milánói világbajnokságon mutatott teljesítményükkel. Felidézte, hogy az előfutam úgy alakult, ahogy tervezték, jó pályát teljesítettek, utána viszont elismerte, hogy „egy picit nagy mellénnyel” álltak be a rajtgépbe a középfutam előtt. Nem összpontosítottak végig, így hibáztak is, de összességében úgy véli, inkább a középfutamban forduljon elő ilyen, mint a döntőben. Azt gondolja, időben orvosolták a problémát, így akkor, amikor a legjobban kellett teljesíteni, tudták is hozni a legjobb formájukat Kurucz Leventével.

Nádas Bence úgy fogalmazott, a döntőben már nem nézelődtek, kizárólag magukkal foglalkoztak. Csak a célba való beérés után fordították a fejüket jobbra és balra, és nagyon jó érzés volt számukra megtapasztalni, hogy a többi páros mögöttük volt. „A mai napig hihetetlen és felfoghatatlan számomra, hogy ilyen szép eredményt értünk el” – tette hozzá.

A Kurucz Levente, Nádas Bence páros a vártnál rosszabb középfutamos szereplés miatt a kilences pályán versenyzett a döntőben, de végül nagyot tévedtek azok, akik azt gondolták, középen dől el a világbajnoki cím sorsa. A háromszoros világbajnok azt mondta, ekkora szerencsét még nem hozott neki a kilences pálya karrierje során, de nagyon kíváncsi, mit tartogat még neki az élet a jövőben, lehet, hogy lesz még erre példa. „Tudtuk, milyen potenciál van a párosunkban, ezért meg sem fordult a fejünkben, hogy a kilencesen nem lehet esélyünk. A többiek talán azt hitték a középfutamok után, hogy ez a lufi kidurrant, és a mi párosunknak nagyobb a füstje, mint a lángja, de

a döntőben reális képet kapott mindenki arról, hogy eléggé ütőképes párost raktunk össze”

– fejtegette a szegedi kajakos.

A televíziónézők számára sokáig egyáltalán nem volt egyértelmű, hogy Nádas Bencéék nyernek a döntőben, mert az 500 méteres táv egyes részein nem fértek fel a képernyőre. A nagy esőzés miatt ugyanis nem engedtek drónokat a pálya mellé és fölé, így nem készülhettek igazán jó felvételek. „Inkább legyen a közvetítés csapnivaló, az eredmény viszont jó” – jegyezte meg az olimpiai ezüstérmes.

Összességében nagyon örül annak, hogy jó eredménnyel jöhettek haza Milánóból, már csak azért is, mert tíz évvel ezelőtt is olimpiai számban versenyzett vb-n párosban, és akkor nem sikerült jól szerepelni, az élet azonban most kárpótolta. „Ez a mumus elillant. A középfutam után nagy kő esett le a szívemről. Azt hiszem, Milánóban sikerült áttörni a falat, és ez a vb-cím tényleg nagyon sokat jelent nekem” – zárta gondolatait Nádas Bence.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Sport    Nádas Bence a vb-aranyról: a többiek azt hitték, ez a lufi kidurrant, aztán nagyon megleptük őket

milánó

aranyérem

nádas bence

kajak-kenu vb

kurucz levente

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Kapu Tibor, az idegen űrhajó és a Mars kolonizációja. Kiss László, Inforádió, Aréna
Otthon Start: A bankok gyors ügyintézést ígérnek. Florova Anna és Ginzer Ildikó, Inforádió, Aréna
A 403. billentyű – és ami előtte volt, meg ami utána jön. Presser Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.01. hétfő, 18:00
Prőhle Gergely
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet programigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Meglepetéseket ígér a szeptemberi időjárás

Meglepetéseket ígér a szeptemberi időjárás

A meteorológiai ősz első napjaiban nyárias időjárás várható, majd a hét közepétől változékonyabbra fordul az idő, helyenként záporokkal, zivatarokkal - számolt be az Időkép.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rendkívüli! Megszólalt az orosz olajról való leválásról Hernádi Zsolt

Rendkívüli! Megszólalt az orosz olajról való leválásról Hernádi Zsolt

Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója kifejtette, hogy 2026-2027-re Magyarország képes lesz alternatív olajellátási rendszereket kiépíteni.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Hamas spokesman Abu Obeida killed in Gaza, Israel says

Hamas spokesman Abu Obeida killed in Gaza, Israel says

The military spokesman was killed in a strike on Saturday, the Israeli military says - Hamas has not confirmed the death.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. augusztus 31. 20:09
Nem bírnak magukkal az elemzők: „Nálam Szoboszlai volt a meccs embere a gól előtt is”
2025. augusztus 31. 19:56
Orbán Viktor nem akárhogy üzent Szoboszlai Dominik gigagólja után
×
×
×
×