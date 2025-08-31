Nádas Bence a vb-aranyról: a többiek azt hitték, ez a lufi kidurrant, aztán nagyon megleptük őket

Pályafutása harmadik világbajnoki címét szerezte meg Nádas Bence kajakos, aki 500 méteren párosban Kurucz Leventével állhatott fel a dobogó tetejére a milánói vb-n. A szegedi versenyző három évvel ezelőtt ugyanebben a számban még Kopasz Bálinttal lett világbajnok, harmadik aranyát pedig a 4x200 méteres váltóval nyerte 2014-ben, Moszkvában.

Az olimpiai ezüstérmes kajakos az InfoRádióban azt mondta, egy kisebb kihagyást leszámítva nagyon elégedett a milánói világbajnokságon mutatott teljesítményükkel. Felidézte, hogy az előfutam úgy alakult, ahogy tervezték, jó pályát teljesítettek, utána viszont elismerte, hogy „egy picit nagy mellénnyel” álltak be a rajtgépbe a középfutam előtt. Nem összpontosítottak végig, így hibáztak is, de összességében úgy véli, inkább a középfutamban forduljon elő ilyen, mint a döntőben. Azt gondolja, időben orvosolták a problémát, így akkor, amikor a legjobban kellett teljesíteni, tudták is hozni a legjobb formájukat Kurucz Leventével.

Nádas Bence úgy fogalmazott, a döntőben már nem nézelődtek, kizárólag magukkal foglalkoztak. Csak a célba való beérés után fordították a fejüket jobbra és balra, és nagyon jó érzés volt számukra megtapasztalni, hogy a többi páros mögöttük volt. „A mai napig hihetetlen és felfoghatatlan számomra, hogy ilyen szép eredményt értünk el” – tette hozzá.

A Kurucz Levente, Nádas Bence páros a vártnál rosszabb középfutamos szereplés miatt a kilences pályán versenyzett a döntőben, de végül nagyot tévedtek azok, akik azt gondolták, középen dől el a világbajnoki cím sorsa. A háromszoros világbajnok azt mondta, ekkora szerencsét még nem hozott neki a kilences pálya karrierje során, de nagyon kíváncsi, mit tartogat még neki az élet a jövőben, lehet, hogy lesz még erre példa. „Tudtuk, milyen potenciál van a párosunkban, ezért meg sem fordult a fejünkben, hogy a kilencesen nem lehet esélyünk. A többiek talán azt hitték a középfutamok után, hogy ez a lufi kidurrant, és a mi párosunknak nagyobb a füstje, mint a lángja, de

a döntőben reális képet kapott mindenki arról, hogy eléggé ütőképes párost raktunk össze”

– fejtegette a szegedi kajakos.

A televíziónézők számára sokáig egyáltalán nem volt egyértelmű, hogy Nádas Bencéék nyernek a döntőben, mert az 500 méteres táv egyes részein nem fértek fel a képernyőre. A nagy esőzés miatt ugyanis nem engedtek drónokat a pálya mellé és fölé, így nem készülhettek igazán jó felvételek. „Inkább legyen a közvetítés csapnivaló, az eredmény viszont jó” – jegyezte meg az olimpiai ezüstérmes.

Összességében nagyon örül annak, hogy jó eredménnyel jöhettek haza Milánóból, már csak azért is, mert tíz évvel ezelőtt is olimpiai számban versenyzett vb-n párosban, és akkor nem sikerült jól szerepelni, az élet azonban most kárpótolta. „Ez a mumus elillant. A középfutam után nagy kő esett le a szívemről. Azt hiszem, Milánóban sikerült áttörni a falat, és ez a vb-cím tényleg nagyon sokat jelent nekem” – zárta gondolatait Nádas Bence.