F1-es szakíró: eljöhet az a pont, amikor csapatutasítás lesz a Piastri–Norris versenyfutásban

A négyhetes nyári szünet után a hét végén a hollandiai Zandvoortban folytatódik a Forma–1-es vb-sorozat. Az elmúlt hetekben a gyárakban sem végezhettek érdemi munkát a csapatok, amelyek alapvetően már a 2026-os szezonra fókuszálnak. Az egyéni összetettben Oscar Piastri vezet 284 ponttal, mclarenes csapattársa, Lando Norris 275 ponttal a második, míg Max Verstappen (Red Bull) 187 ponttal a harmadik. A konstruktőrök vb-pontversenyében az élen álló McLaren előnye több mint tetemes, 299 pont a Ferrarival szemben.

A Motorsport Online főszerkesztője az InfoRádióban elmondta: a nyári pihenő alatt szigorúan ellenőrzik a gyárakat, ahonnan konkrétan elküldik a teljes személyzetet, vagyis senki sem dolgozhat, nem végezhet fejlesztéseket az autókon számítógépek segítségével, a szélcsatornában vagy bármilyen más módon sem. Az idei 15. versenyhétvége következik a 24-ből, és Vámosi Péter nem gondolja, hogy bármelyik istálló nagyobb, jelentősebb fejlesztéssel rukkolna ki az idény második felére. Mint fogalmazott,

technikai értelemben „ez az év már lefutott”, nem valószínű a topcsapatok esetében sem, hogy hozzányúlnának az autójukhoz.

Úgy véli, nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy 2025-ben a McLaren konstrukciója vizsgázott és teljesített a legjobban.

A szezonból hátralévő tíz futamon „házi csata” lesz Oscar Piastri és Lando Norris között a világbajnoki címért. A hét végén Zandvoortban is az ő nagy küzdelmüket vetíti előre a szakíró, de azért megjegyezte, hogy a hazai közönség előtt versenyző Max Verstappent sem lehet csak egy kézlegyintéssel elintézni. Arra számít, hogy a Red Bull csapata felcsavarja a vb-címvédő autóján található összes gombot, és mindent vagy semmit alapon vágnak neki a Holland Nagydíjnak. Az már 2024 végén hivatalossá vált, hogy Zandvoort 2026-ban kikerül az F1-es versenynaptárból, így Max Verstappennek már nem lesz sok alkalma arra, hogy hazai pályán rója a köröket.

Vámosi Péter úgy fogalmazott, „sűrű lesz az év hátralévő része”, és bár Oscar Piastri csak 9 ponttal előzi meg az egyéni vb-pontversenyben csapattársát, Lando Norrist, az ausztrál pilótát mintha többen tartanák esélyesebbnek a végső sikerre. Többek között így látja a Forma–1 korábbi vezére, Bernie Ecclestone is, aki már az idei harmadik futam után azt mondta, sokkal inkább fogadna Piastri vb-elsőségére, mint Norriséra. A brit üzletember ezt azzal indokolta, hogy mentálisan sokkal összeszedettebbnek látja a vb-pontverseny jelenlegi éllovasát.

Ezzel együtt a szakíró szerint az elmúlt egy-két versenyen – így például a Hungaroringen – Oscar Piastri is belement néhány kétes manőverbe, amikor nagy sebességgel közelített meg egy-egy rivális autót, és csak az utolsó pillanatban, hirtelen fékezett le. Úgy véli, ezekben a megoldásokban bőven benne van a balesetveszély, és akár kettős McLaren-kiesést is kockáztat olykor Piastri. Márpedig ha egy-egy versenyhétvégén bekövetkezne az, hogy egyik McLaren-pilóta sem szerez pontot, „nagyon összeborzolná a szemöldökét” Andrea Stella csapatfőnök és Zak Brown vezérigazgató is.

Vámosi Péter megjegyezte: ha esetleg gyakrabban előfordulnának ilyen éles manőverek a következő versenyeken, még azt is el tudja képzelni, hogy

a korábbi heves ellenállással szemben mégis hoznának csapatutasítást a McLarennél arra, ki a kedvezményezett pilóta.

Mint mondta, ha ez így lesz, akkor az „házon belül valamelyik félnek biztosan nagyon fog fájni.” Ugyanakkor semmiképpen sem írná le Lando Norrist, mert „nyers tempóban és főleg az időmérőkön még mindig ő a jobb” Oscar Piastrival szemben. A szakíró szerint a brit versenyző akkor reménykedhet a világbajnoki címben, ha ezeket a képességeket az előnyére tudja váltani, továbbá ha javít a rajtjain, és nagyobb előnyre tesz szert a futamok elején.