Új főszponzor repítheti a magasba a magyar futballválogatottat

Új főszponzora van a magyar futballválogatottnak, mégpedig a Wizz Air. A partnerséget Váradi József, a légitársaság vezérigazgatója és Marco Rossi, a válogatott szövetségi kapitánya ünnepélyesen erősítette meg augusztus 26-án, kedden, közvetlenül a válogatott keret kihirdetése előtt. Marco Rossi utána nyilvánosságra hozta az írek és a portugálok elleni, szeptemberi világbajnoki selejtezőkre összeállított keretét. Négy újonc is van a névsorban: Lukács Dániel, Molnár Rajmund, Tóth Barna és Ötvös Bence, mindannyian az NB I-ből.

Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója így fogalmazott az új partnerségről: „Büszkék vagyunk rá, hogy főszponzorként és Magyarország de facto nemzeti légitársaságaként részesei lehetünk a magyar futball újabb sikereinek. A sport – különösen a labdarúgás – közösséget épít, inspirál és összeköt. Pontosan ezt tesszük mi is: összekötjük Európa kultúráit, embereit és gazdaságait. A válogatott támogatása számunkra nemcsak társadalmi felelősségvállalás, hanem hosszútávú befektetés a jövőbe.”

„Óriási megtiszteltetés, hogy a Wizz Air a magyar labdarúgás mellé állt. A szurkolóink bíztatása kiemelten fontos a sikerességhez, ezért örömteli, ha minél többen eljuthatnak az idegenbeli találkozókra”

– tette hozzá Marco Rossi szövetségi kapitány a sajtóeseményen.

A Wizz Air 2024-ben, a párizsi olimpia és paralimpia hivatalos partnereként segítette a magyar sportolók utazását, és több mint egy évtizede támogatja az aktív életmódot – például névadó szponzorként a budapesti és európai futóversenyeken, de évek óta szállítja a magyar labdarúgó-válogatottat is a külföldi meccseire.

„Ez több mint egy szponzoráció: a Wizz Air a szurkolókat is repíti!” – közölte a légitársaság, amely külön közvetlen szurkolói járatokat indít a Lisszabonban és Jerevánban rendezett mérkőzésekre, hogy minél több magyar drukker gyorsan és kényelmesen eljuthasson a meccsekre, és élőben buzdíthassa a nemzeti tizenegyet. A jegyek ezekre a járatokra a wizzair.com oldalon és a Wizz Air applikációjában már elérhetőek.