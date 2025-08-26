ARÉNA
Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a Magyarország - Svédország barátságos labdarúgó-mérkőzésen a Puskás Arénában 2025. június 6-án.
Nyitókép: Illyés Tibor

Vb-selejtezős kerethirdetés - Négy újoncot hívott meg Marco Rossi

Infostart

A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya nyilvánosságra hozta az írek és a portugálok elleni, szeptemberi világbajnoki selejtezőkre összeállított keretét. Négy újonc is van a névsorban - az NB I-ből.

Először kapott meghívást a labdarúgó-.válogatott keretébe Ötvös Bence, Lukács Dániel, Tóth Barna és Molnár Rajmund. Visszatért Styles Callum és Szalai Attila. Kimaradt viszont Balogh Botond, Nikitscher Tamás, Csoboth Kevin és Gazdag Dániel.

A magyar válogatott kerete

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers)

Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (Liverpool FC), Mocsi Attila (Rizespor), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Nego Loic (Le Havre AC), Orbán Willi (RB Leipzig), Osváth Attila (Paksi FC), Szalai Attila (Kasimpasa), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)

Középpályások: Csongvai Áron (AIK), Dárdai Bence (Vfl Wolfsburg), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich Albion), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr)

Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Molnár Rajmund (MTK Budapest), Sallai Roland (Galatasaray), Tóth Barna (Paksi FC), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

