Vb-selejtezős kerethirdetés - Négy újoncot hívott meg Marco Rossi

Nagyot mentek a világ vezető részvénypiacai az elmúlt hónapokban, több vezető részvényindex is történelmi csúcsa közelében áll, ebben a környezetben elindult profitrealizálás. A legnagyobb esés a francia tőzsdén van, a kormányválság miatt megütötték a helyi részvénypiacot, az esésben az élen a bankrészvények állnak. A magyar befektetők ma az MNB kamatdöntésére figyelhetnek.