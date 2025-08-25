ARÉNA
2025. augusztus 25. hétfő
Fucsovics Márton az orosz Andrej Rubljov ellen játszik a rotterdami keménypályás férfi tenisztorna döntőjében az Ahoy Arénában 2021. március 7-én.
Nyitókép: MTI/AP/Peter Dejong

Taróczy Balázs: Fucsovics Márton megérezte, hogy valami mást kell csinálnia

Infostart / InfoRádió - Farkas Dávid

Komoly fegyvertény, hogy Fucsovics Márton tornát nyert az amerikai nyílt teniszbajnokság előtt – hangsúlyozta az InfoRádióban Taróczy Balázs. A párosban kétszeres Grand Slam-győztes, háromszoros világbajnok arról is beszélt, hogy bár nehéz a sorsolása, a US Openen is lehet esélye a sikeres kezdésre a magyar teniszezőnek.

Mint arról beszámoltunk, Fucsovics Márton két szettben legyőzte a holland Botic van de Zandschulpot az egyesült államokbeli Winston-Salemben rendezett, 800 ezer dollár (270 millió forint) összdíjazású keménypályás tenisztorna döntőjében szombaton, ezzel megszerezte harmadik trófeáját. A torna előtt még a világranglista 94. helyén álló magyar játékos Észak-Karolinában sorrendben a másodikként rangsorolt holland Tallon Griekspoort, a 14. helyen kiemelt spanyol Roberto Bautista Agutot, majd a negyeddöntőben utóbbi honfitársát, a 12. kiemelt Jaume Munart búcsúztatta. Utóbbi volt a századik győzelme kemény borításon.

Fucsovics Márton győzelme nagy jelentőséggel bír – fogalmazott az InfoRádióban Taróczy Balázs, aki szerint egy nehéz mérkőzésen diadalmaskodott a sportoló, arról nem beszélve, hogy a döntő előtt minden fordulóban egy kiemelt játékost vert meg. Hozzátette: talán furcsa egy 33 éves teniszező kapcsán a megállapítás, de nagyon sokat fejlődött Fucsovics testbeszéde és játéka. Szerinte valahogyan megérezte, hogy mást kell csinálnia ahhoz, ha továbbra is versenyben szeretne lenni a legjobbakkal.

Szerinte Fucsovics remekül alkalmazkodott a hihetetlenül nehéz, nyári, párás időjáráshoz az egyesült államokbeli Winston-Salemben rendezett tornán, és bizakodva nézhet a US Open elé, ahol kedden lép pályára. „Itt egy bökkenő van, hogy ő kapta szerintem a legnehezebb sorsolást, hiszen Denis Shapovalov, a kanadaiak egyik legjobbja ellen játszik, aki persze volt már jobb, mint ahogy most rangsorolt, de ettől még nagyon erős ellenfélnek ígérkezik” – jegyezte meg Taróczy Balázs, aki szerint viszont Fucsovics láthatóan jó állapotban van, így elegendő lehet a két torna közötti rövid idő, hogy kipihenje magát fizikailag, lelkileg és szellemileg pedig biztosan rengeteget jelent, hogy szombaton nyert, amivel felzárkózott a világranglistán a 63. helyre.

Az 53. helyen álló Marozsán Fábiánnak nem sikerült jól egyéniben a US Open, a nyitófordulóban némi meglepetésre búcsúzott. Piros Zsombornak pedig nagy szó volt az is, hogy feljutott a főtáblára, de ő sem folytathatja, kiesett az első körben. Utóbbi teniszezőt illetően Taróczy Balázs azt mondta, szerinte mindent kivett belőle az, hogy a kvalifikáció mérkőzésein túljusson. „Rendkívül fáradt volt, a második szett közepétől állandóan levegő után kapkodott. Én azon csodálkoztam, hogy végigjátszotta az amerikai Zachary Svajda elleni mérkőzést, mert úgy tűnt, hogy ez nem fog sikerülni, annyira nem bírja fizikailag. De bravúrosan összekapta magát, és visszajött még a harmadik szettben, de nem igazán volt már esélye” – fogalmazott.

„Marozsán Fábián ugyan nyert egy játszmát Ugo Blanchet ellen, de mintha hiányzott volna belőle a tűz, pedig abszolút verhető volt a francia ellenfele, aki kvalifikációból jött föl” – tette hozzá Taróczy Balázs, megjegyezve: nem tudni, hogy volt-e valami a háttérben, de Marozsán elvileg nem lehetett fáradt, és sérülésről sem esett szó vele kapcsolatban. Elképzelhető, miután egy US Opennek egészen egyedi a hangulata, mások a körülmények, hogy valami befolyásolta a játékát, a statisztikák alapján rengeteg ki nem kényszerített hiábja volt, és valószínűleg ez okozta a vereségét.

A US Open végkimenetele kapcsán azt mondta: régebben az egyértelmű favorit Rafael Nadal, Roger Federer és Novak Djokovics volt, most pedig Jannik Sinner vagy Carlos Alcaraz. Emlékeztetett: másfél hete a cincinnati tenisztornán összejött az álomdöntő, ahol Sinner 5:0-ás hátránynál betegség miatt feladni kényszerült a mérkőzést Alcaraz ellen. „Ha ők mind a ketten egészségesek és fittek, akkor nagy valószínűséggel borítékolható egy újabb Sinner–Alcaraz mérkőzés” – fogalmazott a párosban kétszeres Grand Slam-győztes teniszező. Hozzátette: esetleg egy jó formában lévő amerikai játékos, mint Ben Shelton, Taylor Fritz vagy Frances Tiafoe okozhat meglepetést, mert hazai pályán nagyon fel tudják magukat szívni, és a közönség is hihetetlen támogatást képes nyújtani nekik.

A hölgyeknél két magyar – Bondár Anna és Gálfi Dalma – lesz a US Openen, a végső győzelemre pedig a fogadóirodák szerint Iga Swiatek és Arina Szabalenka várható legnagyobb eséllyel, a hazai kedvenc Coco Gauff mellett. Taróczy Balázs szerint is ez a három játékos a legstabilabb, és elég váratlan, amikor nem ők kerülnek a döntőben. Megjegyezte: olyanra még nem volt példa, hogy öt magyar játékos legyen a főtáblán, nemcsak a US Openek, hanem könnyen lehet, hogy a Grand Slamek történetében is. „Más kérdés, hogy az első forduló után mi lesz a helyzet, de azért ez egy klassz dolog” – tette hozzá.

