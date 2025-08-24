ARÉNA
2025. augusztus 24. vasárnap Bertalan
Fucsovics Márton az amerikai Aleksandar Kovacevic ellen játszik a wimbledoni teniszbajnokság férfi egyesének első fordulójában Londonban 2025. július 1-jén.
Nyitókép: MTI/EPA/Tolga Akmen

33 évesen hihetetlen magyar teniszdiadal az USA-ban

Infostart / MTI

Fucsovics Márton két szettben legyőzte a holland Botic van de Zandschulpot az egyesült államokbeli Winston-Salemben rendezett, 800 ezer dollár (270 millió forint) összdíjazású keménypályás tenisztorna döntőjében, ezzel megszerezte harmadik trófeáját.

A világranglista 94. helyén álló magyar játékos Észak-Karolinában sorrendben a másodikként rangsorolt holland Tallon Griekspoort, a 14. helyen kiemelt spanyol Roberto Bautista Agutot, majd a negyeddöntőben utóbbi honfitársát, a 12. kiemelt Jaume Munart búcsúztatta. Utóbbi volt a 33 éves magyar századik győzelme kemény borításon.

Az elődöntőben nem kellett pályára lépnie, mivel a 11. kiemelt amerikai Sebastian Korda betegség miatt visszalépett, és a nyíregyházi sportoló a winston-salemi verseny 2011 óta íródó történelmének második legidősebb finalistája lett.

Fucsovics pályafutása ötödik ATP-fináléjára készülhetett, eddigi mérlege két győzelem és két vereség volt: 2018-ban a genfi, tavaly pedig a bukaresti salakon diadalmaskodott, két keménypályás döntőjét viszont elveszítette 2019-ben Szófiában és 2021-ben Rotterdamban.

Az ellenfél

A 29 éves Van de Zandschulp két elbukott finálét tudott felmutatni, érdekes módon 2022-ben és 2023-ban is a dán Holger Runétól kapott ki a müncheni salakon. Emellett ő verte meg a legendás Rafael Nadalt tavaly a Davis Kupa negyeddöntőjében a spanyol sztár utolsó profi mérkőzésén, majd a döntőig menetelt a holland válogatottal Málagában.

Ami az egymás elleni mérleget illeti, negyedik alkalommal találkoztak, 2021 novemberében Stockholmban és 2023 áprilisában Monte-Carlóban a holland, 2022 januárjában Adelaide-ben pedig a magyar győzött.

A meccs

Az amerikai csata stabil adogatásokkal indult, a 92. helyen álló rivális hatalmas tenyeresével irányított, Fucsovics viszont rendre hibára tudta késztetni őt, és 3:1-nél brékelőnybe került. Van de Zandschulp nem tudta kihasználni egyetlen bréklabdáját, így 35 perc elteltével a frissebbnek tűnő magyar hozta a szettet. A játékosként párosban világelső és hatszoros Grand Slam-bajnok Paul Haarhuis tanítványa a folytatásban is kedvetlenül ütött, rengeteget rontott, szórta a kettős hibákat, s a magyar DK-válogatott alapembere nemsokára dupla brékelőnyben volt (3:0). Az ellenfél ekkor "minden mindegy" alapon elengedte a kezét, látványos nyerőket ütött, és a meccs során először elvette Fucsovics szerváját. Az öröme azonban nem tartott sokáig, mert nagy küzdelemben ismét elbukta az adogatását (4:1), majd a magyar kiválóság 5:2-nél, meccslabdánál kettős hibát ütött.

A holland másodszor is brékelt, aztán 5:4-nél a magyar újra a mérkőzésért adogatott, de ezúttal is elizgulta a lehetőséget, és riválisa 5:5-nél utolérte őt. Így jutottak el a rövidítésig, amelyben már egyértelműen a magyar volt jobb, és 1 óra 52 perc után boldogan terült el a pályán.

A nyilatkozat

"Ez a harmadik tornagyőzelmem, 33 és fél évesen már az öregebbek közé tartozom, de még itt vagyok" - nyilatkozta a győztes. "Tovább harcolok, és addig játszom, amíg csak tudok, mert még mindig élvezem a teniszt. A mai meccs jó példa volt arra, hogyan kell kezelni a hullámvölgyeket, mert végig igazi hullámvasút volt, próbáltam mindig csak a következő pontra koncentrálni. Amikor lement a nap, lelassultak a labdák, ellenfelem pedig nagyon stabil volt hátulról, és várta a rövid labdákat. Amikor Botic visszajött a mérkőzésbe, próbáltam emelni a szintemet, és sikerült is. Nagyjából a világranglista hatvanadik helye köré jövök előre, most élvezem ezt a pillanatot, a jövő héten viszont már a US Openre koncentrálok" - tette hozzá.

Fucsovics a trófea mellé 109 640 dollárt (37,4 millió forint) kapott.

A folytatásban nem sok ideje lesz a pihenésre, mivel vasárnap már rajtol az amerikai nyílt bajnokság New Yorkban, ahol a 27. helyen kiemelt kanadai Denis Shapovalov vár rá az első fordulóban.

tenisz

fucsovics márton

tornagyőzelem

usa

