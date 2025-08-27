ARÉNA
2025. augusztus 27. szerda
Fucsovics Márton a kanadai Denis Shapovalov ellen játszik az amerikai nemzetközi teniszbajnokság férfi egyesének első fordulójában a New York-i Flushing Meadowsban 2025. augusztus 26-án.
Óriási bravúr után gyors búcsú – magyarázatot adott a magyar sportoló

Fucsovics Márton derékproblémákkal küzdött az amerikai nyílt teniszbajnokság első fordulójában, melyben 6:4, 6:4, 6:0-ra kikapott kedden a kanadai Denis Shapovalovtól.

A szombaton Winston-Salemben karrierje harmadik ATP-trófeáját begyűjtő magyar játékos a szövetség közösségi oldalán elmondta, beállt a dereka, ami miatt tavaly is kellett már meccset feladnia.

„A múlt héten sok mérkőzést játszottam, és itt nagyon mások voltak a körülmények. Nem éreztem a labdát és az időzítést, nem tudtam belejönni a meccsbe, ráadásul Shapovalov elég csapkodós játékos. Három napja tornát nyertem, most az első körben kikaptam, de ha lehetne, sem változtatnék ezen semmit. Sok pontot gyűjtöttem az elmúlt időszakban, és most ez a legfontosabb, meg persze az, hogy bent maradjak a top 60-ban, top 50-ben. Most rosszul szerváltam, nem tudtam, hova dobjam a labdát, és egy játékos az ilyenekből már érzi, hogy megy-e a játék” – tette hozzá, majd rátért a szeptemberi Davis Kupa-párharcra is: „Kell egy kis pihenő és regeneráció, szerintem rendben leszek a debreceni világdöntő-selejtezőre az osztrákok ellen.”

A párharcot szeptember 12-13-án rendezik.

Fucsovics búcsúja után egyesben már csak a nők között van magyar versenyben New Yorkban: Bondár Anna csütörtökön vívja második fordulós meccsét a görög Maria Szakkari ellen.

