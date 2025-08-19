ARÉNA
2025. augusztus 19. kedd Huba
Nyitókép: Pixabay

Elhunyt Feleki Attila

Infostart / MTI

Hosszan tartó betegség után, 54 éves korában elhunyt Feleki Attila, a labdarúgó NB II-ben szereplő HR-Rent Kozármisleny tulajdonosa – közölte kedden a klub hivatalos oldalán.

A kozarmislenyfc.hu közleménye emlékeztet, hogy Feleki több mint három évtizeden át volt Kozármisleny labdarúgásának "motorja és irányítója".

Feleki vezetésével az elmúlt években fénykorát élte a kozármislenyi labdarúgás. A klub 2022-ben jutott fel a másodosztályba, egy évvel később osztályozóval maradt bent, a 2023/24-es idényben már az ötödik helyen zárt a Merkantil Bank Ligában, az előző szezonban pedig története legjobb eredményét elérve negyedik lett.

A baranyaiak az új idényt 2 döntetlennel és 2 vereséggel kezdték, jelenleg a tabella 14. helyén állnak.

Elhunyt Feleki Attila

