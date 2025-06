Itt az újabb hír Kerkez liverpooli átigazolásáról

Minden idők második legdrágább magyar futballistája lehet Szoboszlai Dominik után Kerkez Milos, ugyanis olasz sajtóhírek szerint 45 millió fontot (nagyjából 21,5 milliárd forintot) fizethet a védőért napokon belül a Liverpool. Nicoló Schira olasz újságíró X posztja szerint már a szerződés hosszáról is megegyeztek a felek, így a magyar válogatott védő 2030-ig kötelezi el magát a Mersey-parti együttesnél – írja az Index.

? Excl. - Milos #Kerkez will be a #Liverpool’s player for 45M. Agreed personal terms for a contract until 2030. #LFC are closing the deal with #Bournemouth and are confident to finalize the last details soon. #transfers https://t.co/a1uofmEz4q