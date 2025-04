Példátlan esemény jön vasárnap, részben Michael Schumacher révén – képek

A sisakot - amelyet mind a húsz, még élő világbajnok ellátott a kézjegyével - a háromszoros vb-győztes skót Jackie Stewart viseli majd vasárnap Szahírban, ahol a Bahreini Nagydíj előtt tiszteletkört tesz. A 85 éves pilóta az 1973-as Tyrrelljével emlékezik majd 60 évvel ezelőtti F1-es debütálására.

"Nagyszerű, hogy Michael is aláírta a sisakot. A felesége, Corinna segített neki." - mondta Stewart.

