Gyulay Zsolt: akár már hét végén fontos döntés születhet az orosz és fehérorosz sportolók olimpiai részvételéről

Közel száz olimpiai bajnok végzett a Testnevelési Egyetemen, és azok a mesterek is ezen intézményben tanultak, akik később olimpiai bajnokokat neveltek; Gyulay Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke az InfoRádióval közölte, valószínűleg az egyetem falai közé költözik a MOB is, ami a munka szorosságát mutatja és biztosítja is.

Közben viszont már 300 nap sincs a párizsi olimpia megnyitójáig. "Vegyes a kép" magyar szempontból. "Van, akit vártunk, van, aki meglepetésre már kvótát szerzett, de azt gondolom, jóval 50 fő fölött vagyunk, örülünk neki, hogy egy vízilabdacsapat is ott van, szeretnénk, ha további csapatok is biztosítanák a helyüket, ezen fogunk szurkolni, mást nem tehetünk" – mondta.

Közben vannak olyan sportágak, például a vitorlázás, amelyben olimpiai számban termett világbajnoki arany a közelmúltban, kajak-kenuban viszont nem nyertünk, ezüstöket igen, amelyekből lehetnek aranyak.

Hogy a háború és a kialakult helyzet hogyan szólt bele az eddigi felkészülésbe vagy az olimpia egészébe, arról azt mondta, a mozgalom egyelőre kiáll amellett, hogy az orosz és a fehérorosz sportolók ott lehessenek egyénileg.

"A paralimpiai bizottság már döntött, most hétvégén Isztambulban lesz az európai olimpiai bizottságok konferenciája, illetve közgyűlése, ott lesz Thomas Bach NOB-elnök is, sokat várunk ettől az eseménytől. Várható is valamiféle információ erről. A legtöbb ország arra szavaz – kivéve az európai kemény magot –, hogy az orosz és fehérorosz sportolókat ne büntessük.

Országszinten nem, de egyénileg valószínűleg részt vehetnek majd az olimpián"

– mutatott rá Gyulay Zsolt.

Ez azért szerinte mégsem lesz olyan egyszerű, amikor Párizs polgármestere "ilyeneket nyilatkozik, hogy ide márpedig nem jön be orosz, fehérorosz sportoló".

"A nemzetközi helyzet nagyon összetett és komplex, de az olimpiának, úgy hiszem, felül kell emelkednie, a bojkott soha nem volt megoldása a problémának, a sportolókat mindig egyénileg büntette, minket 1984-ben, a nyugatot 1980-ban" – emlékeztetett.

A találkozón téma lehet a 2036-os nyári olimpia, amelynek házigazdáját még választotta ki a NOB, és akár Budapest is pályázhatna. A párizsi előkészületek problémái akár másfajta megfontolásra is késztethetik a döntéshozókat. Gyulay Zsolt szerint ez most valóban aktuális kérdés.

"Ljubljanában voltunk a közép-európai olimpiai bizottságok találkozóján, a NOB-bal is konzultálunk, szerintem mi rendeztünk az elmúlt hat évben a legtöbb világbajnokságot, azt gondolom, ez egy nagyon fontos érv lesz a jövőben" – mondta a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke.