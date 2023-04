Nyilatkozattal pecsételte meg Liu Shaolin Sándor: öccsével kínaiak maradnak a jégen is

Valóban szilárdul a rövid pályás gyorskorcsolyázó Liu fivérek kínai karrierútja, bár még mindig tény: nemzetközi versenyen továbbra is csak magyar színekben indultak, így tehát "sportmagyarságukat" csak akkor vesztik el, ha a nemzetközi szövetség (ISU) által szervezett versenyen is rajthoz állnak kínai színekben, idáig még "csak" az országos bajnokságon született Liu-arany - és kínai rekord.

A több futamon is királyként végző Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor - előbbi lett az összetett győztes is - már meghódították a szurkolók szívét is - számol be róla a Sportal.hu.

Ebbe a helyzetbe robbant Liu Shaolin Sándor bajnokság utáni médianyilatkozata, mely szerint nagyon boldog kettejük sikerei miatt, kis versenyzési lemaradásuk miatt nem is számítottak ilyen sikerre.

Aztán a céljairól beszélt: "Remélem, hogy aranyérmet nyerhetek Kínának a téli olimpián."

A két Liu tavaly decemberben vette fel a kínai állampolgárságot, amely miatt le kellett mondaniuk a magyarról. A testvérpár idén kezdeményezte a folyamatot, amelyet végül Novák Katalin köztársasági elnök aláírásával szentesített. A fiúk kínai klubjukban való bemutatkozásuk alkalmával maguk mutatták be az országváltást bizonyító okiratokat - teszi hozzá a beszámoló.

