Wladár Sándor kimondta, milyen idő kell Hosszú Katinkától

Újabb komoly előrelépésre lesz szüksége Hosszú Katinkának május közepére, a budapesti Európa-bajnokságra ahhoz, hogy éremesélyesként vághasson neki a tokiói olimpiának – fejtette ki az InfoRádióban Wladár Sándor.

A Magyar Úszó Szövetség elnöke beszélt arról, hogy az előző glasgow-i Eb-hez hasonlóan legalább négy aranyérmet vár, és felhívta a figyelmet arra, hogy a budapesti verseny nem csak egy lesz az Eb-k sorában, mert itt a magyar és az európai úszók megmutathatják, hogy majd az olimpián hogyan fognak szerepelni, a teljesítményük előre fogja vetíteni az olimpiai szereplés képét.

"Kivéve Milák Kristóf…"

– tette hozzá ironikusan az elnök, mert a 200 pillangó világrekordere már a márciusi országos bajnokságot is űridővel nyerte.

Nincs viszont ilyen csúcsformában Hosszú Katinka, a háromszoros olimpiai bajnok az ob-n még magát is meglepte gyengébb teljesítményével, de akkor azt mondta, kellően türelmes önmagával. Most Wladár Sándor beszélt arról is, mit vár tőle az Eb-n. "Katinka 400 vegyesen meg fogja magát mutatni, és 4:33–4:35 között kell mennie ahhoz, hogy az olimpián éremesélyesként induljon.

Izgalmas lesz…"

– mondta az úszóelnök.

Nos, az országos bajnokságon 4:42-t mutatott az óra, Hosszú Katinka most is érvényes világcsúcsa 4:26,36 perc. 2016-ban úszta Rio de Janeiróban, az olimpián.

A vizes Eb-ről további részleteket csütörtök este fél 8 után az InfoRádió Vegyesúszás című műsorában hallhat.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor