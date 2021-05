"Végigeszi a menüt" Milák Kristóf az úszó-Eb-n

Milák Kristóf hét egyéni számban áll rajthoz a jövő hétfőn Budapesten kezdődő úszó-Eb-n, ezzel abszolút csúcstartó az 56 tagot számláló magyar válogatottban.

A korábban ezen a téren rendszeresen rekordokat döntő Hosszú Katinka ezúttal három fő távjára koncentrál, míg az egyetemes Eb-história legeredményesebb úszója, Cseh László 200 vegyesen nevezett; a magyar legenda a tizedik Európa-bajnokságára készül, amivel alighanem egy örökre megdönthetetlen csúcsot állít fel - olvasható a szövetség előzetes sajtóközleményében.

Az olimpia évében rendezett legutóbbi két Európa-bajnokság sosem látott sikereket hozott a magyar úszósportnak: 2012-ben, Debrecenben az összéremszámot tekintve ért el abszolút rekordot a csapat (26 medália – 9 arany, 10 ezüst, 7 bronz), míg 2016-ban, Londonban hivatalosan minden idők legjobb produkcióját láthattuk, hiszen 10-nél állt meg az aranyszámláló (10-4-5). Igaz, ez utóbbi három világnagyságunknak volt leginkább köszönhető, hiszen Hosszú Katinka és Kapás Boglárka 3-3, míg Cseh László 2 egyéni aranyat tett a közösbe, továbbá győzött Verrasztó Dávid és a 4x200-as női gyorsváltó is. Ezúttal kissé visszafogottabbak a várakozások, négy aranyat vár a szövetség.

Szurkolók ezúttal nem lesznek a viadalon.

Éremesélyesek

Milák Kristóf - Glasgow-ban szerezte élete első felnőtt aranyát világversenyen, egy évre rá döbbenetes világrekordot úszott a világbajnokságon, és az idén márciusi ob-n elért elképesztő időeredményei azt sejtetik, többször állhat dobogóra, mint 2018-ban. Már csak azért is, mert kedvenc pillangószámai mellett ígéretéhez híven hadat üzen a gyorsúszó-specialistáknak is, mindösszesen hét távra nevezett, plusz három váltóban is ott lehet a medencében.

A glasgow-i bajnokok közül Verrasztó Dávid tovább srófolhatja a 400 vegyes „korrekordját”: 2018-ban ő lett a valaha volt legidősebb Európa-bajnoka a számnak 30 esztendősen, és az elmúlt időszakban mutatott teljesítmények alapján egyértelmű, hogy útban a 33. születésnapja felé is a szám fő esélyese – egyszersmind zsinórban negyedszer nyerheti meg a számot, és hatodszor állhat a dobogón.

A hölgyek között Hosszú Katinka arra a három számra koncentrál, amelyeket Tokióban is valószínűleg előnyben részesít (200-400 vegyes, 200 pillangó), két távon mindenesetre akár magyar 1-2-es befutó is várható, hiszen a pillangón címvédő Kapás Boglárka új kedvenc távja mellett 400 vegyesen is kipróbálja magát, de nosztalgiázni is fog 400 gyorson. Ugyanakkor Hosszú Katinka tovább javíthat egy egyetemes Eb-rekordot: 200 vegyesen egymás után a hatodik győzelmét arathatja.

Rekorder

Abban a pillanatban, amikor Cseh László elrajtol a 200 vegyes egyik előfutamában, alighanem egy örökre megdönthetetlen csúcs születik meg – ez lesz a magyar legenda 10. Európa-bajnoksága, amihez fogható pályaívet még sohasem látott a kontinentális úszósport (2002-ben indult először, amikor Milák Kristóf kétéves volt). Korántsem mellesleg 14 bajnoki címével, és azzal, hogy hét egymást követő Eb-n volt aranyérmes, már így is szinte átugorhatatlanul magasra tette a lécet a következő generációk számára.

Nyílt víz

Az úszóviadalok a második héten esedékesek, az első héten elsősorban a nyíltvízi úszók miatt izgulhatunk. Rasovszky Kristóf 5 és 10 km-en, illetve a csapatversenyben indul, azaz nem kísérli meg a címvédést 25 km-en, ugyanakkor 5 km-en egymás után harmadszor nyerhet (glasgow-i Eb, kvangdzsui vb), míg az olimpiai távon visszavághat a holland Ferry Weertmannak, aki három éve célfotóval (hivatalosan azonos idővel, egyébként 0.04 másodperccel) előzte meg.

A hölgyeknél Olasz Anna és Rohács Réka szereplését övezi kiemelt figyelem, hiszen ők ketten június közepén az olimpiai kvótáért szállnak majd harcba.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás