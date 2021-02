Dárdai Pál Fehérváron játszó fia tisztázott pár fontos dolgot

„Tudom, hogy van, ahol ifjabb Dárdai Pálként emlegetnek, de én Palkó vagyok, Palkóként nőttem fel, Palkó is szeretnék maradni – mondta a Nemzeti Sportnak adott interjújában a Fehérvár 21 éves támadója.

A lap emlékeztet, hogy szombaton, 25 évvel édesapja utolsó hazai gólja után újra Dárdai-gól esett a magyar NB I-ben. A Honvédnak lőtte, a 45. percben azzal egyenlített a Fehérvár, ám végül 2–1-re kikapott.

Dárdai Palkó egy héttel korábban az Újpest otthonában 5–0-ra megnyert bajnokin mutatkozott be új csapatában csereként, 25 percet kapott. Tisztában van vele, hogy néhai nagyapja, idősebb Dárdai Pál 33 évvel ezelőtt a lilák ellen játszotta utolsó mérkőzését a Pécs csapatában.

„Már egy ideje nem játszott a Pécsben, de egy meccsre visszahívták nyolcvannyolc decemberében, le is győzték az Újpestet” – mondja a futballista.

Aztán választ adott arra, hogy a magyarnál jelenleg jóval nagyobb futballkultúrában felnőve miért igazolt az NB I-be: „Úgy gondoltam, a fejlődésem érdekében arra van szükségem, hogy kilépjek a komfortzónámból. Berlinben születtem, ott nőttem fel, ott futballoztam egészen mostanáig. Ha valaki azt kérdezi, hol van az otthonom, azt felelem, Berlinben. Magyarországhoz viszont mindig kötődtünk, amikor csak tehettük, hazamentünk Pécsre vagy a Balatonra, így azt is mondhatom, hogy van egy második otthonom. Székesfehérváron sokszor jártam, Papával és apával is voltunk Vidi-meccsen. Amikor felvetődött a lehetősége annak, hogy itt folytathatom, nem sokáig hezitáltam. Tudtam, hogy erős csapatba kerülök, a körülmények legalább olyan jók, mint a Herthánál, arról nem szólva, hogy a közeg sem volt ismeretlen számomra. Kovács Zoltán sportigazgatót és Márton Gábor vezetőedzőt ugyanúgy ismertem, mint a videoelemző Késedi Gábort, aki apa munkáját segítette a válogatottnál, valamint Nikolics Nemanját, akinek két Dárdai is volt az edzője: Papa Barcson, apa pedig a nemzeti együttesnél. Lassan egy hónapja, hogy itt vagyok, a társak befogadtak, de Fiola Attilának és Nikónak külön hálával tartozom, mert a szárnyaik alá vettek. Az öltözőben az utóbbi mellett ülök, sokszor mesél arról, milyen jó volt Barcson, és milyen finom volt a babgulyás a győztes meccsek után...”

Dárdai Palkó elmondása szerint – az immár újra a Hertha vezetőedzőjeként dolgozó – édesapja nem szólt bele a klubváltásába. Hollandiából és Ausztriából is keresték a fiatal támadót, Dárdai Pál az előbbi vonalat javasolta fiának, de ő másképp döntött. Négy és fél évre szóló szerződést írt alá Székesfehérváron.

A német utánpótlás-válogatottakban hatszor lépett pályára, a szabályok megengedik, hogy amíg tétmérkőzésen felnőttválogatottban nem játszik valaki, válthat válogatottat. Azt mondja, most előbb bizonyítania kell a pályán. Arra a kérdésre, hogy az U21-es csapattól vagy a nagyválogatottól érkező meghívót idővel örömmel fogadna-e, így felel: „Igen!"

