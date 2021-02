Alig költöttek a sztárklubok

Az angol Premier League mindig jó kapaszkodó a folyamatok elemzéséhez, évek, mondhatni évtizedek óta az ottani klubok költik a legtöbb pénzt az átigazolási időszakokban. Elképesztő a visszaesés, hiszen több mint hatvan százalékkal esett vissza az előző januárhoz képest a klubok költése. Sam Allardyce, a legendás edző mindezt a koronavírus-járvány mellett a Brexit hatásának is betudja. Tény, hogy 20 millió fontnál egyetlen most klubot váltott játékos sem került többe, s az érkezők között alig akadnak befutott játékosok. A Nagy 6-os, a Big Six klubjai alig erősítettek, ez alól részben a Ben Daviest (Preston) és Ozan Kabakot (Schalke) megszerző Liverpool kivétel, amely kényszerhelyzetbe került három középhátvédje, Joel Matip, Virgál van Dijk és Joe Gomez súlyos sérülése miatt. Részben a két német világbajnokát, Shkodran Mustafit és Mesut Özilt elengedő Arsenalt vehetjük még ide, miután kölcsönvette a Real Madridtól a norvég Martin Ödegaardot. A kölcsönadás egyébként is jellemzője, ha úgy tetszik, minden korábbinál gyakoribb jellemzője a mostani időszaknak.

Érdemes még kiemelni, hogy a Premier League-nél és a többi élbajnokságnál is óriási a különbség az előző nyári és a mostani időszak között. Az angol élvonal csapata 2020 augusztusában-szeptemberében 1 milliárd 438 millió eurót költöttek, szemben a mostani 84 millió euróval.

A Serie A, az olasz élvonal megközelítette a kifizetett összegeket tekintve a Premier League-et, annak ellenére is, hogy a nagy klubok közül az Internazionale és az AC Milan gyakorlatilag nem költött. (Ami nem azt jelenti, hogy nem is erősített, a listavezető piros-feketék, például, megszerezték a horvát Mario Mandzukicot és a Chelsea-től Tomorit.) A Juventus igen, nem is keveset, hiszen a 19 éves Nicolo Rovelláért 18 millió eurót fizetett (a teljes költség majdnem egynegyede ez a Serie A-ban), ugyanakkor csak másfél év múlva, 2022 nyarától számol a fiatal játékossal, aki addig kölcsönjátékosként marad a Genoánál. Egyébként jellemző az olaszoknál is, hogy fiatal játékosokat vesznek kölcsön, vagy azokra áldoznak nagy összeget. Ilyen a Bayern Münchentől a Parmához kerülő, holland Joshua Zirkzee és a román Man, az Atalantánál kikötő Maehle és Kovalenko, az AS Romához érkező Reynolds. Az AS Roma visszavitte Kínából El Shaarawyt. Érdekes, hogy két napilap, a La Gazzetta dello Sport és a Tuttosport is leosztályozta a klubok „teljesítményét” az átigazolási piacon, de hetesnél jobbat senki sem kapott.

A harmadik legmagasabb összeget, 48 millió eurót a Bundesliga klubjai költötték, Szoboszlai Dominik presztízsére, értékére jellemző, hogy ebből 20 milliót érte áldozott az RB Leipzig. A bayern nem vett senkit, a Dortmund kerete is maradt nagyjából változatlan, ellentétben a tavalyi évvel, amikor érkezett Erling Haaland. A 2020-as január kiemelkedő volt a Bundesliga 1-ben, de kisebb a visszaesés 2019-hez és 2018-hoz képest. (48 millió most, 79 és 76 millió akkor.) A Hertha viszont megszerezte Sami Khedirát és Nemanja Radonjicsot.

Érdemes még kitérni a La Ligára, ahol sem a Real Madrid, sem a Barcelona nem vett új játékost. A spanyol élvonal klubjai kétmillió euróval költöttek többet, mint Szoboszlai Dominik vételára! Az Atlético Madrid megszerezte Geoffrey Kondogbiát és Moussa Dembélét, a Sevilla Papu Gómezt, talán ők hárman kívánkoznak az élre. A Kondogbiáról (már az őszi hónapokban) lemondó Valencia megszerezte Patrick Cutronét, Ferrót és Christian Olivát. A Real Madrid elengedte Ödegaard mellett Luka Jovicsot.

A téli átigazolási időszak összegei

Év PL SeA LL B1 L1

2017 277 105 28 102 171

2018 562 52 298 76 55

2019 205 156 96 79 87

2020 243 215 151 197 124

2021 84 77 22 48 29

(Az összegek millióban és euróban. Rövidítések: PL: Premier League, SeA: Serie A, LL: La Liga, B1: Bundesliga 1, L1: Ligue 1)

Nyitókép: MTI/EPA/Peter Powell