Kemény Dénes: amit Szívós István a vízben művelt, az korszakos volt

Nagyon jól együtt tudtunk működni, miután

ugyan azt a nyelvet beszéltük a vízilabdán belül

– fogalmazott Szívós Istvánnal kapcsolatban Kemény Dénes az InfoRádiónak, akinek a legélénkebb emlékei vele kapcsolatban az elmúlt 6-7 évből származnak, amikor már nem szövetségi kapitányként, hanem elnökként munkálkodott, mialatt Szívós István az elnökségben végezte a dolgát. Pillanatok alatt átlátta az utánpótlás irányítása élén a teendőket, bármiben, ha nézeteltérésük volt, rövid időn belül tisztázni tudták.

Kemény Dénes felidézte, 16 évesen, élete első elsőosztályú mérkőzését az OSC ellen játszotta, amely együttesnek az egyik legkiemelkedőbb játékosa, az akkor már válogatott Szívós István volt. Ezt követően volt szerencséje a nemzeti csapatban is együtt játszania vele, valamint edzője is lett a Ferencvárosban. Évekkel később pedig Kemény Dénes igazgatta fiát, Szivós Mártont a válogatottban. Elmondása szerinte Szívós Istvánnak – akiről csupán személyes tapasztalatai alapján könyvet tudna írni – döntő szerepe volt abban is, hogy megkapta a szövetségi kapitányi megbízatását.

Játékos pályafutása érdekesen alakult – jegyezte meg Kemény Dénes –, miután nagyon érdekes testalkata volt: túl azon, hogy nagyon magas volt, borzasztóan hosszú karjai is voltak. "Nem tudom, hogy a centerjáték köszönhet a Pistának, vagy a Pista annak, hogy volt centerjáték, de ők együtt,

a centervízilabdázás és Szívós István egy új fejezetet nyitottak a vízilabdázásban"

. Sokszor szabályértelmezéssel próbálták a fantasztikus képességeit és teljesítményét degradálni, de amit ő meg tudott csinálni a vízben, az korszakos volt, egy korszakos középcsatára volt a vízilabdázásnak – hangsúlyozta Kemény Dénes.

Szívós István azért is példakép, mert olimpiai- és világbajnokként, élsportolóként is továbbtanult, és attól a pillanattól kezdve, hogy megkapta a diplomáját, egész életét végigdolgozta fogorvosként, miközben egy pillanatra sem szakadt el a sporttól – mutatott rá a volt elnök. Edzőként azzal a természetességgel tudta a tanácsokat adni, olyan célokat tudott minden egyes játékosnak kitűzni, hogy azáltal mindenki jobbat tudott nyújtani, amit egyébként szokott:

úgy látta kívülről a játékot, mintha még mindig belül élne

– fogalmazott Kemény Dénes, aki mint elárulta, későbbi edzői munkája során sok olyan tőle elcsent apróságot hasznosított, ami egy játékos jó egyéni teljesítményéhez szükséges, ami által összeáll a mozaik, és amiből aztán megszületik a győzelem.

Szívós István (1948-2019) Szívós István négy olimpián vett részt, és mind a négyszer érmes lett. A montreali bajnoki cím mellett az 1972-es müncheni olimpián ezüst-, az 1968-as mexikóvárosi és az 1980-as moszkvai nyári játékokon pedig bronzérmet nyert a csapattal. Emellett világ- és kétszeres Európa-bajnok volt. A válogatottban tizennyolc évesen, 1966-ban mutatkozott be, és 1980-ig összesen 308 alkalommal szerepelt.

1974-től a SOTE Gyermekfogászati és Fogszabályozási Klinika tanársegéde, 1986-tól 2010-ig adjunktusa volt. Munkája mellett 1981-re elvégezte a Testnevelési Főiskola (ma Egyetem) edző szakát. 1980-81-ben a Medicor OSC technikai vezetője, 1983-tól 1990-ig az FTC vízilabdacsapatának edzője, közben 1986 és 1990 között az ifjúsági, illetve az utánpótlás-válogatott szövetségi kapitánya volt. A zöld-fehérekkel nyert két bajnokságot és két Magyar Kupát.

1991 és 1998 között a Ferencvárosi Torna Club ügyvezető elnökeként működött. A népszerű klub csapatai vezetése alatt huszonegy bajnokságot nyertek, a futballcsapat pedig bejutott a Bajnokok Ligájába. A tisztségről végül saját akaratából mondott le, de a vízilabda-szakosztálynak egy ideig még elnöke maradt. 1992-ben beválasztották a Magyar Vízilabda Szövetség elnökségébe, 2002-ben a KSI vízilabda-szakosztályának szakosztályvezetője lett, ezt a posztot haláláig betöltötte.

Háromszor választották meg az év magyar vízilabdázójának (1969, 1970, 1971). 1994-ben a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztje polgári tagozata kitüntetést kapott. 1996-ban az egyesült államokbeli Fort Lauderdale-ben beválasztották az úszás halhatatlanjai, az International Swimming Hall of Fame tagjai közé, ugyanabban az évben került fel kéznyoma és aláírása a Magyar Sportcsillagok Falára. 2000-ben egy szavazáson az évszázad magyar vízilabda-válogatottjának tagja lett. 2016-ban Papp László Budapest-Sportdíjat kapott.

Nyitókép: MTI/Nagy Lajos