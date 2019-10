Sportágat vált Petr Cech

A brit negyedosztályban szereplő Guildford Phoenix jégkorongcsapat kapusa lett Petr Cech. "Abban reménykedem, hogy képes leszek segíteni ennek a fiatal együttesnek abban, hogy elérje a célját, és ebben az idényben a lehető legtöbb mérkőzését megnyerje" - kommentálta leigazolását a 37 esztendős sportoló, aki az idén nyáron fejezte be profi labdarúgó karrierjét.

Cech a Chelsea színeiben Bajnokok Ligáját és Európa-ligát is nyert, emellett négyszer volt az angol bajnokcsapat tagja. Húsz év futball után a cseh kapus most kijelentette, "csodálatos élmény" lesz a számára egy olyan sportágban is kipróbálnia magát, amelyet gyerekkorában már űzött, és mindig is nagyon kedvelt.

