Seiler elárulta, hiába vannak állandóan tárgyalásban az F1 kereskedelmi jogait birtokló Liberty Mediával, csak a távoli jövő kerül szóba a megbeszéléseken, a szerződés meghosszabbításáról viszont még nem egyeztettek.

"Úgy tűnik, hogy 2020-ban nem lesz Német Nagydíj. A naptárban 21 helyszín szerepel, jövőre belép Hanoi és Zandvoort, így a mostaniak közül lesznek kiesők. Barcelona, valamint Mexikóváros a jelöltek közé tartozik, és úgy néz ki, mi is" - mondta az igazgató, aki augusztus végén nyugdíjba vonul.

Hozzátette: mivel nincs semmi végleges az ügyben, még bármi megtörténhet.

"Tavaly is csak szeptemberben vagy októberben tudtuk megkötni a szerződést 2019-re. Van tehát némi remény, de most mégis kevés esélyt látok a folytatásra" - közölte Seiler.

HOCKENHEIM



Grands Prix: 36

First Grand Prix: 1970

Most wins: Michael Schumacher (4)

Most wins (team): Ferrari (11)

Most wins (current grid): Lewis Hamilton (3)