Drágult a dohányzás vasárnaptól Magyarországon – a nap hírei

Vasárnaptól többe kerül a dohányzás, hatályba lépett ugyanis a jövedéki adó szeptember közepén elfogadott emelése. Ez a cigaretta esetében mintegy 5 százalékos, a hevített dohánytermékeknél nagyjából 10 százalékos kiskereskedelmi áremelkedést okoz, attól függően, hogy a gyártók mekkora mértékben hárítják át a jövedékiadó-emelést a fogyasztókra.

Több mint 4 ezer milliárd forintot mozgósít a kormány jövőre a gazdaság támogatására, amelyből több mint 600 milliárd forint vissza nem térítendő támogatás lesz – közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A nemzetközi és uniós forrásokból több mint 900 milliárd forint jut a gazdaságba, ebből csaknem 700 milliárd a vállalkozások beruházásait, digitalizációját és energetikai korszerűsítését segíti. A Ganz Ábrahám-programban 1000 milliárd forintnyi hitel és tőkebefektetés válhat elérhetővé a cégeknek.

A januári 3 százalékos általános nyugdíjemelésen felül mintegy 455 ezer alacsony nyugdíjú ember járandóságát növelné a 2027-es költségvetéstervezet. A kormányzati tájékoztatás szerint 2026-ra 3 százalékos fogyasztóiár-emelkedéssel számolnak, ami valamennyi nyugdíjat 3 százalékkal emelné. A 108-125 ezer forint közötti nyugdíjak további 12 ezer, a 125-130 ezer forint közöttiek 10 ezer, a 130-135 ezer forint közöttiek 8 ezer, a 135-140 ezer forint közöttiek pedig 6 ezer forinttal nőnének.

Csupán feleakkora lesz a bérek emelkedése a jövő évi költségvetésben 2026-hoz képest a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője szerint. Rétvári Bence felidézte: a Tisza Párt két éven át azzal kampányolt, hogy a Fidesz leváltása után sokkal nagyobb mértékben fognak nőni a bérek a gazdaságban, az egészségügyben, az oktatásban, a közlekedésben és az állami szféra minden területén. Az ellenzéki politikus számítása szerint idén 9,2 százalékkal emelkednek átlagosan a bérek Magyarországon, a jövő évre a Tisza 5,6 százalékot, körülbelül a felét tervezi annak, ami idén megvalósult.

10 észak-balatoni vasútállomás és megállóhely újul meg uniós forrásból, a munkálatok a kivitelezői szerződések hatályba lépése után kezdődhetnek el. A beruházásban 8 magasperon épül, csaknem 29 ezer négyzetméteren rendezik az állomási előtereket, és 131 parkolóhelyet alakítanak ki vagy újítanak fel. Balatonfüreden 3 akadálymentes peron és 3 felvonó létesül, Balatonalmádi állomás felújítására pedig külön közbeszerzést írnak ki.

Zavargásokba torkolltak a németországi országos ifjúsági tüntetések, több városban üzleteket fosztottak ki és rendőrökre támadtak. A napközbeni, többnyire békés demonstrációkon a fiatalok jobb oktatást, a megélhetési költségek csökkentését és nagyobb társadalmi igazságosságot követeltek. Frankfurtban Molotov-koktélokkal támadtak a rendőrökre, üzleteket fosztottak ki, és mintegy 30 embert vettek őrizetbe; Kölnben palackokkal és kerékpárokkal dobálták a rendfenntartókat. Berlinben, Hamburgban és Brémában is összecsapások törtek ki, több rendőr megsérült, és több mint 50 tüntetőt vettek őrizetbe.

Franciaország nagyvárosaiban harmadik alkalommal tüntettek a szakszervezetek a megélhetési gondok ellen, a megmozdulásokhoz diákok és egykori sárgamellényesek is csatlakoztak. A hatóságok 320 ezer, a szervezők félmillió résztvevőről számoltak be, a felvonulások után azonban több városban összecsapások törtek ki a demonstrálók és a rendőrök között, akik könnygázt vetettek be.

Olaszországban a Colosseumnál folytatódott a sátras tüntetés a lakhatási nehézségek miatt. A fiatalok harmadik napja tiltakoznak az olasz fővárosban. A szakszervezetek a Giorgia Meloni vezette kormány leváltását sürgették. November 20-ra a legnagyobb olasz szakszervezet hirdetett meg országos sztrájkot.

Ukrajnában az orosz támadások miatt több százezer ember maradt áram nélkül – közölte az ukrán elnök. Volodimir Zelenszkij beszámolója szerint az oroszok igyekeznek maximálisan kihasználni a ballisztikus rakéták elleni védelmi rendszerek hiányát és négy ukrán régióban támadták az áramellátó infrastruktúrát.

Újabb békekezdeményezéseket sürgetett Ukrajnában XIV. Leó pápa, aki reményét fejezte ki, hogy az oleskii humanitárius misszió erősíti a háborúban érintett felek párbeszédre való készségét. A Katolikus egyházfő a Szent Péter téren mondott beszédében hangsúlyozta: nem szabad feladni a béke építését sem a fontos ügyekben, sem a mindennapokban. Mindenszentek alkalmából a szenteket a béke építőinek nevezte, halottak napjára pedig arra kérte a híveket, hogy azokról az elhunytakról is emlékezzenek meg, akiket már mindenki elfelejtett.

Izraelben kompromisszumra szólította fel a pártok vezetőit az államfő, hogy elkerüljék az újabb választásokat. Jichák Herzog a héten kezdi meg az egyeztetéseket a pártokkal a miniszterelnök-jelölt személyéről és a kormányalakítás lehetőségeiről. Az október 27-ei választásokon nem született egyértelmű győzelem: Benjámin Netanjahu pártja szerezte a legtöbb szavazatot, de a vele szövetséges tömb csak 53 mandátumot szerzett a 120 fős parlamentben.

Újabb iráni célpontok elleni támadással fenyegetőzött az amerikai elnök, aki szerint az Egyesült Államoknak még egy-két helyszínt kell megtámadnia. Donald Trump külön kiemelte a Kolang-hegyet, ahol műholdfelvételek alapján föld alatti nukleáris létesítmény épülhet, és amely az amerikai és izraeli csapások eddigi célpontjai közül kimaradt. Teherán korábban tagadta, hogy a területen nukleáris tevékenység folyna,