Fontos új számok érkeztek a nyugdíjakról, csaknem félmillióan kapnak plusz kiegészítést

A tájékoztatás szerint a kormány 2026-ra 3 százalékos fogyasztóiár-emelkedéssel számol, és 2027 januárjától valamennyi nyugdíjat 3 százalékkal emelné. Az alacsony nyugdíjak ezt követően további, sávos emeléssel növekednének, hogy „a legkevesebbet kapókhoz jusson a nagyobb segítség”.

A közlemény szerint akinek az általános emelés után 108 ezer forint alatt maradna a nyugdíja, havi 120 ezer forintot kapna, ez a nyugdíjminimumból élők számára az eddigi juttatás több mint négyszeresét jelentené.

A 3 százalékos emelés után

a 108–125 ezer forint közötti nyugdíjak további 12 ezer,

a 125-130 ezer forint közöttiek 10 ezer,

a 130-135 ezer forint közöttiek 8 ezer,

a 135-140 ezer forint közöttiek pedig 6 ezer forinttal nőnének,

a 140-146 ezer forint közötti járandóságokat pedig egységesen 146 ezer forintra növelnék

– írták.

A kormány közölte: megmarad a teljes 13. havi nyugdíj, valamint a 14. havi járandóság első hetének kifizetése is.

A tájékoztatás szerint 2027-ben bevezetik a nyugdíjasok SZÉP-kártyáját is, amely 2,2 millió embert érint. Az 500 ezer forint alatti nyugdíjban részesülők jövőre megkapják az első részletet, amelyet pihenés mellett gyógyszerre és élelmiszerre is fordíthatnak - olvasható a közleményben.