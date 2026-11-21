Az Apollo Global Management a tárgyalások végső szakaszában járt, 2 milliárd dolláros hitelt adott volna a City Football Groupnak (CFG), amely 2008 óta a Manchester City tulajdonosa. A Financial Times értesülései szerint azonban – a tárgyalások részleteit ismerő forrásokra hivatkozva – az amerikai cég visszalépett, miután a Manchester Cityt bűnösnek találták a Premier League pénzügyi szabályainak megsértésében.

A szeptemberben kihirdetett ítélet értelmében az Etihad-stadion csapata 114 vádpontban bűnös, amelyek a 2009 és 2018 közötti időszakot ölelik fel. A City azonnal fellebbezett.

A beszámoló hozzáteszi, hogy a 2 milliárd dolláros csomag célja a CFG likviditásának növelése és a meglévő hitelállomány refinanszírozása lett volna. A megállapodás kudarca hátráltatja a tulajdonosi csoport szélesebb körű pénzügyi átszervezését, miközben a megoldatlan jogi ügy továbbra is árnyékként vetül a klubra.

A múlt hónapban a tulajdonos, Manszúr sejk 100 millió fontot juttatott közvetlenül a CFG-nek. Bár ez a tőkeinjekció javította a csoport mérlegét, az Apollo támogatásának elvesztése jól mutatja, hogy a Premier League döntése már most negatívan befolyásolja a klub pályán kívüli üzleti tevékenységét.

Az Apollo visszalépése különösen figyelemre méltó annak fényében, hogy a cég az utóbbi időben agresszíven terjeszkedik a globális sportpiacon. Az Egyesült Államokban működő, több mint 1 milliárd dollárnyi vagyont kezelő vállalat többségi tulajdonosa az Atlético Madridnak, 2024 decemberében 80 millió dollár hitelt nyújtott a Nottingham Forestnek, az év elején pedig egy 2,6 milliárd dolláros finanszírozási megállapodást kötött a baseball-ligában (MLB) szereplő New York Yankees csapatával.

A City számára a tárgyalások kudarca felerősíti azokat az aggodalmakat, hogy

súlyos büntetés várhat a klubra.

Bár szankciókat még nem szabtak ki, felmerült a kizárás (alsóbb osztályba sorolás), a jelentős pontlevonás, sőt a korábban megszerzett bajnoki címek elvételének lehetősége is.

Amióta a Manchester City szeptemberben benyújtotta fellebbezését, kevés új információ látott napvilágot, és a bonyolult jogi eljárás tovább csúszhat. A fellebbezési tárgyalásra várhatóan a jövő hónapban kerül sor, ami döntő fordulatot hozhat a klub azon törekvésében, hogy megsemmisíttesse az ítéletet.

Amennyiben a City fellebbezése sikertelennek bizonyul, a hírek szerint jövőre születhet meg a hivatalos döntés a szankciókról – a szurkolók pedig egy sorsfordító ítéletre készülhetnek.