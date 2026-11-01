Tíz balatoni településen változik meg alapvetően a helyzet

Vitézy Dávid a Facebook-oldalán azt írta: a nemrégen aláírt kivitelezői szerződések hatályba lépése után elindulhatnak a munkálatok.

Közölte,

a tíz helyszínen összesen nyolc magasperon készül, közel 29 ezer négyzetméteren rendezik az állomási előtereket, és 131 parkolóhelyet építenek vagy újítanak fel.

Korszerűsítik az utastájékoztatást és a gyalogos kapcsolatokat, több helyen kerékpártárolókat is kialakítanak.

A tárcavezető tájékoztatása szerint

Polgárdiban és Fülén új, korszerű utasfelvételi épületek épülnek,

Csittényhegyen, Balatonkenesén, Balatonfűzfőn és Aszófőn felújítják az állomásépületeket és előterüket.

Fülén és Csittényhegyen új magasperon is létesül.

Balatonfőkajár felsőn, Csopakon és Balatonarácson megújul az állomási környezet és akadálymentes, magas peronok épülnek ki.

Balatonfüreden három akadálymentes magasperon és három felvonó épül, illetve az egyik felvonó építése miatt kibővítik az aluljárót, és az egyik lépcsőkart is átépítik.

A miniszter közlése szerint ezeken kívül

Balatonalmádi vasútállomás felújítása, fejlesztése is napirenden van. Erre hamarosan új közbeszerzési eljárást indítanak,

mert ott is rendelkezésre állnak uniós támogatásból a megvalósításhoz szükséges források, de a korábbi tender eredménytelen lett.

Jelezte, Balatonakarattya most kimarad a programból a helyiek tiltakozása miatt, akik egyértelműen a jelenlegi vasútállomás változatlanul hagyása mellett foglaltak állást.

„Ezek a fejlesztések abba az irányba mutatnak, amit a 3500 milliárd forintos, tízéves Baross Gábor Tervben is kijelöltünk” – írta Vitézy Dávid, hozzátéve, hogy a vasútvonalak felújítása és új motorvonatok beszerzése mellett korszerű, akadálymentes és használható állomásokra is szükség van.

Megjegyezte, nem elég, ha jó vonatok járnak a Balatonra, az sem mindegy, milyen állomások várják az utasokat.

„Az évtizedes felújítási adósságot ma is látni a leromlott épületeken, az alacsony és nem akadálymentes peronokon és a rendezetlen állomási környezeten” – fogalmazott.

Hasonló felújítási program indul a déli parton is, ennek részleteit későbbre ígérte.

A MÁV-csoport honlapján azt közölte, hogy a Veszprém és Fejér megyét érintő beruházások az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz (IKOP Plusz) keretében, 11 milliárd 677 millió forintból valósulnak meg, várhatóan 2029 júniusára.