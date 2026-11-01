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A drónnal készített felvételen retró festésû M40-es Púpos dízelmozdony vontatta személyvonat áll Badacsonytomajon a MÁV balatoni retró hétvégéjén 2025. július 5-én.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Tíz balatoni településen változik meg alapvetően a helyzet

Infostart / MTI

Megújulhat tíz észak-balatoni vasútállomás és megállóhely, annak köszönhetően, hogy elérhetővé váltak az uniós fejlesztési források – erről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter számolt be.

Vitézy Dávid a Facebook-oldalán azt írta: a nemrégen aláírt kivitelezői szerződések hatályba lépése után elindulhatnak a munkálatok.

Közölte,

a tíz helyszínen összesen nyolc magasperon készül, közel 29 ezer négyzetméteren rendezik az állomási előtereket, és 131 parkolóhelyet építenek vagy újítanak fel.

Korszerűsítik az utastájékoztatást és a gyalogos kapcsolatokat, több helyen kerékpártárolókat is kialakítanak.

A tárcavezető tájékoztatása szerint

  • Polgárdiban és Fülén új, korszerű utasfelvételi épületek épülnek,
  • Csittényhegyen, Balatonkenesén, Balatonfűzfőn és Aszófőn felújítják az állomásépületeket és előterüket.
  • Fülén és Csittényhegyen új magasperon is létesül.
  • Balatonfőkajár felsőn, Csopakon és Balatonarácson megújul az állomási környezet és akadálymentes, magas peronok épülnek ki.
  • Balatonfüreden három akadálymentes magasperon és három felvonó épül, illetve az egyik felvonó építése miatt kibővítik az aluljárót, és az egyik lépcsőkart is átépítik.

A miniszter közlése szerint ezeken kívül

Balatonalmádi vasútállomás felújítása, fejlesztése is napirenden van. Erre hamarosan új közbeszerzési eljárást indítanak,

mert ott is rendelkezésre állnak uniós támogatásból a megvalósításhoz szükséges források, de a korábbi tender eredménytelen lett.

Jelezte, Balatonakarattya most kimarad a programból a helyiek tiltakozása miatt, akik egyértelműen a jelenlegi vasútállomás változatlanul hagyása mellett foglaltak állást.

„Ezek a fejlesztések abba az irányba mutatnak, amit a 3500 milliárd forintos, tízéves Baross Gábor Tervben is kijelöltünk” – írta Vitézy Dávid, hozzátéve, hogy a vasútvonalak felújítása és új motorvonatok beszerzése mellett korszerű, akadálymentes és használható állomásokra is szükség van.

Megjegyezte, nem elég, ha jó vonatok járnak a Balatonra, az sem mindegy, milyen állomások várják az utasokat.

„Az évtizedes felújítási adósságot ma is látni a leromlott épületeken, az alacsony és nem akadálymentes peronokon és a rendezetlen állomási környezeten” – fogalmazott.

Hasonló felújítási program indul a déli parton is, ennek részleteit későbbre ígérte.

A MÁV-csoport honlapján azt közölte, hogy a Veszprém és Fejér megyét érintő beruházások az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz (IKOP Plusz) keretében, 11 milliárd 677 millió forintból valósulnak meg, várhatóan 2029 júniusára.

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