Tíz balatoni településen változik meg alapvetően a helyzet

Vitézy Dávid a Facebook-oldalán azt írta: a nemrégen aláírt kivitelezői szerződések hatályba lépése után elindulhatnak a munkálatok.
Közölte,
a tíz helyszínen összesen nyolc magasperon készül, közel 29 ezer négyzetméteren rendezik az állomási előtereket, és 131 parkolóhelyet építenek vagy újítanak fel.
Korszerűsítik az utastájékoztatást és a gyalogos kapcsolatokat, több helyen kerékpártárolókat is kialakítanak.
A tárcavezető tájékoztatása szerint
- Polgárdiban és Fülén új, korszerű utasfelvételi épületek épülnek,
- Csittényhegyen, Balatonkenesén, Balatonfűzfőn és Aszófőn felújítják az állomásépületeket és előterüket.
- Fülén és Csittényhegyen új magasperon is létesül.
- Balatonfőkajár felsőn, Csopakon és Balatonarácson megújul az állomási környezet és akadálymentes, magas peronok épülnek ki.
- Balatonfüreden három akadálymentes magasperon és három felvonó épül, illetve az egyik felvonó építése miatt kibővítik az aluljárót, és az egyik lépcsőkart is átépítik.
A miniszter közlése szerint ezeken kívül
Balatonalmádi vasútállomás felújítása, fejlesztése is napirenden van. Erre hamarosan új közbeszerzési eljárást indítanak,
mert ott is rendelkezésre állnak uniós támogatásból a megvalósításhoz szükséges források, de a korábbi tender eredménytelen lett.
Jelezte, Balatonakarattya most kimarad a programból a helyiek tiltakozása miatt, akik egyértelműen a jelenlegi vasútállomás változatlanul hagyása mellett foglaltak állást.
„Ezek a fejlesztések abba az irányba mutatnak, amit a 3500 milliárd forintos, tízéves Baross Gábor Tervben is kijelöltünk” – írta Vitézy Dávid, hozzátéve, hogy a vasútvonalak felújítása és új motorvonatok beszerzése mellett korszerű, akadálymentes és használható állomásokra is szükség van.
Megjegyezte, nem elég, ha jó vonatok járnak a Balatonra, az sem mindegy, milyen állomások várják az utasokat.
„Az évtizedes felújítási adósságot ma is látni a leromlott épületeken, az alacsony és nem akadálymentes peronokon és a rendezetlen állomási környezeten” – fogalmazott.
Hasonló felújítási program indul a déli parton is, ennek részleteit későbbre ígérte.
A MÁV-csoport honlapján azt közölte, hogy a Veszprém és Fejér megyét érintő beruházások az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz (IKOP Plusz) keretében, 11 milliárd 677 millió forintból valósulnak meg, várhatóan 2029 júniusára.