Kapitány István: több mint 4000 milliárd forintot mozgósítanak a magyar gazdaság számára

Több mint 4000 milliárd forintnyi forrást mozgósít a kormány jövőre a magyar gazdaság számára, a költségvetési pénz mellett európai uniós, nemzetközi és pénzintézeti forrásokat, valamint magántőkét is bevonva - közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook-oldalán szombaton, hozzátéve: ebből a vissza nem térítendő támogatás meghaladja a 600 milliárd forintot.

Kapitány István azt írta: a nemzetközi és a "nyáron hazahozott" uniós forrásokból jövőre több mint 900 milliárd forint jut a gazdaságba, ebből csaknem 700 milliárd forint a vállalkozások beruházásait, digitalizációját és energetikai korszerűsítését segíti.

Emellett a Ganz Ábrahám-programban a bevonható magántőkével együtt akár 1000 milliárd forintnyi hitel és tőkebefektetés lehet elérhető a magyar cégek számára. A Ganz Nullás Hitellel pedig már most kamatmentesen lehet gépet vásárolni, és bővíteni a termelést - ismertette.

Kapitány István kiemelte: a programok egymásra épülnek. A cél, hogy egy magyar cég a beruházástól a digitalizáción át egészen az exportig eljusson, és saját termékkel, saját márkával jelenjen meg külföldön. Ennek érdekében 25 milliárd forinttal támogatják a vállalkozások exportját és külpiacra lépését - jelezte.

Hozzátette, a turizmus fejlesztésére 89 milliárd forintot fordítanak, mert az ágazatban jelentős lehetőségeket látnak, és véleménye szerint az elmúlt években talán ezen a területen voltak a legnagyobb igazságtalanságok a források elosztásában.

A miniszter tájékoztatása szerint többévnyi stagnálás után átlátható feltételekkel kívánnak lendületet adni a magyar vállalkozásoknak. Azt írta, azt szeretnék, hogy az intézkedések eredményeit a cégek a sikereikben, a munkavállalók a fizetésükben, a családok pedig a megélhetésükben is érezzék.