Békés tüntetések és újabb összecsapások Franciaországban

Rendkívüli biztonsági intézkedések mellett szombat délután megkezdődtek a francia nagyvárosokban a szakszervezetek által a megélhetési gondok elleni tiltakozásul harmadik alkalommal szervezett szociális megmozdulások, amelyekhez csatlakoztak az egykori sárgamellényesek és a közoktatás javítását követelő diákok is.

A békés felvonulások végén összecsapások törtek ki Párizsban, a közép-franciaországi Lyonban, a nyugati Rennes-ben, a középkeleti Grenoble-ban, valamint a déli Marseille-ben és Toulouse-ban is, miután demonstrálók kövekkel dobálták meg a rendőröket, akik könnygázzal válaszoltak.

Múlt szombaton a hatóságok 410 ezer tüntetőt számoltak össze az országban, míg a szervezők 800 ezret.

Az október 17-i tüntetéseket kísérő zavargások és fosztogatások elkerülése érdekében a belügyminisztérium 70 ezer rendfenntartót vezényelt az utcákra.

Rendőrségi források szerint 150 városban 350 demonstrációt jelentettek be.

Párizsban és az ország más részein békésen indultak a menetek a Spidermannek, Mariónak vagy Frankensteinnek beöltözött ezrek részvételével. Incidensek a felvonulásokon nem történtek, de több városban is összecsapások törtek ki a tüntetések feloszlatása után demonstrálók és rendőrök között.

A belügyminisztérium azt közölte, hogy "radikális elemek több városban - Bordeaux, Toulouse, Rennes, Lille, Nantes, Marseille, Lyon, Párizs, Montpellier, Tours, Angers - megpróbáltak behatolni a felvonulások végén a városközpontokba rongálás és fosztogatás céljából, de a rendőrség mindenhol megakadályozta őket ebben". A tárca szerint számos helyen gyújtogatások is történtek.

A rendőrök a kora esti órákig a főváros környékén 10 ezer embert, országszerte 40 ezret igazoltattak, akik közül 422-öt őrizetbe vettek.

A hatóságok attól tartanak, hogy a megmozdulások végére érkező, úgynevezett black blocs-csoportba szerveződő rendbontók sötétedéskor zavargásokat és további összecsapásokat provokálhatnak a rendfenntartókkal.

Párizsban - ahol a belügyminisztérium kizárólag a körgyűrű menti egyik szélesebb úton engedélyezte a tüntetők vonulását - több tucat, kormányzati szervek közelében található metrómegálló zárva van, míg számos üzlet kirakatát az engedélyezett útvonalon és a belvárosban bedeszkázták vagy fémlemezekkel elbarikádozták a rendbontóktól és fosztogatóktól tartó tulajdonosok.

A hatóságok arra számítanak, hogy 400-800 közötti ultrabaloldali antikapitalista aktivista érkezhet a fővárosba, akikhez alkalmi vandálok és fosztogatók csatlakozhatnak. A főváros egyes részein vasárnapra virradóra kijárási tilalmat rendeltek el este 11 és reggel 6 óra között, a korlátozást a vidéki városokban már az elmúlt napokban bevezették.

A Halloween nem lesz "jogos indok arra, hogy valaki eltakarja az arcát a köztereken, és rendbontást kövessen el" - mondta előzetesen Laurent Nunez belügyminiszter.

A francia törvények szerint közterületen maszk viselése ünnepségek keretein belül megengedett, a demonstrációk közelében azonban tilos.

Több szervezet már a szombati tüntetés előtt a mozgalom folytatására szólított fel.

A kéthetes őszi szünet után két diákszervezet keddre és csütörtökre hirdetett újabb iskolafoglalási akciókat a középiskolákban és az egyetemeken. Ezzel párhuzamosan a szakszervezetek csütörtökre terveznek általános sztrájknapot.

A franciaországi tiltakozások szeptember közepén kezdődtek a párizsi elővárosi gimnáziumokban, ahol a középiskolások a tanintézmények elfoglalásával követelték az infrastruktúra felújítását és a tanárhiány enyhítését. A mozgalom a közösségi oldalak segítségével egy hét alatt országos tiltakozássá nőtt, amire a kormány eleinte kizárólag rendőri válaszokat adott. Az összecsapásokban több kiskorú súlyosan megsérült, míg a rendőrök közül mintegy 1200-an sérültek meg egy hónap alatt.

Az országos demonstrációk szervezését utóbb átvették a megélhetési gondok ellen tiltakozó szakszervezetek, csatlakoztak hozzájuk az egykori sárgamellényesek, klímavédők és szélsőbaloldali mozgalmak, mielőtt a szociális megmozdulások átterjedtek a szomszédos országokra, Belgiumra, Németországra, Olaszországra és Spanyolországra is.