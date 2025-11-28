A szankcionált orosz cégek magyar kivásárlásáról is szó volt a magyar kormányfő moszkvai látogatásán - a nap hírei

A szankcionált orosz cégek magyar kivásárlásáról is szó volt a magyar kormányfő moszkvai látogatásán – mondta az orosz miniszterelnök-helyettes. Alekszandr Novak az Interfax hírügynökségnek úgy fogalmazott: a magyar fél már dolgozik a tranzakción. A Portfólió felidézi, hogy egyebek közt arról lehet szó, hogy a Gazprom Nyeftyhez tartozó, amerikai szankciók alatt álló szerb NIS-ben a Mol részesedést szerezhet. Emellett a Lukoil is vevőt keres bolgár és romániai hálózataira.

Az energiaügyek mellett Ukrajnáról is tárgyalt a magyar miniszterelnök az orosz elnökkel Moszkvában. A tárgyalások után nem tartottak tájékoztatót, de előtte tettek egy rövid nyilatkozatot. Vlagyimir Putyin arról beszélt, hogy a kétoldalú kapcsolatok minden nehézség ellenére tovább fejlődnek, ugyanakkor úgy vélte, hogy az energetika területén vannak kérdések és problémák, amelyeket meg kell vitatniuk. Orbán Viktor miniszterelnök azt hangsúlyozta, hogy Magyarország energiaellátásának alapját az Oroszországból érkező energiahordozók jelentik most is és a jövőben is.

Az orosz elnök biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt arról, hogy Oroszország teljesíti a szerződéses kötelezettségeit, mind a földgáz, mind a kőolajszállítások tekintetében – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter Moszkvában azt hangsúlyozta, hogy mind a Barátság kőolajvezeték, mind a Török Áramlat földgázvezeték működése probléma nélküli.

Az ukrán elnök főtárgyalója szerint Ukrajna számára jelenleg nem elfogadható szuverén területének feladása Oroszország javára. Andrij Jermak erről egy amerikai napilapnak beszélt. Az ukrán elnök kabinetfőnöke úgy fogalmazott: ameddig Volodimir Zelenszkij elnök, senki nem számolhat azzal, hogy Ukrajna felad területet.

Ukrajnában házkutatást tartottak az elnöki hivatal vezetőjének otthonában a korrupcióellenes hatóságok. Azt nem közölték, milyen ügyben vizsgálódnak Andrij Jermaknál, aki végül lemondott. November közepén az energetikai szektorban lepleztek le korrupciós ügyeket, ami miatt az ukrán parlament menesztette Szvitlana Hrincsuk energetikai minisztert és hivatali elődjét, az igazságügyi tárca élére került Herman Haluscsenkót is.

Orbán Viktor moszkvai útja nem tekinthető uniós diplomáciai lépésnek – írja hangsúlyozta az Európai Bizottság szóvivője. Paula Pinho kiemelte, hogy a magyar miniszterelnök útja saját kezdeményezésre született és az Európai Bizottság minden külpolitikai mozgást abból a szempontból értékel, hogy az mennyiben szolgálja az EU egységét és a közösen kialakított álláspontot az Ukrajna elleni orosz agresszió ügyében.

A befagyasztott orosz pénzeszközök Ukrajna támogatására való felhasználása veszélyeztetheti a béke esélyeit – erre figyelmeztetett a belga miniszterelnök. Bart De Wever a Financial Times értesülése szerint levélben fordult az Európai Bizottság elnökéhez, bírálva azt az uniós javaslatot, amely mintegy 140 milliárd eurós „jóvátételi hitelt” biztosítana Ukrajnának a befagyasztott orosz állami vagyonból.

Hétéves mélyponton van a magyar földgáztárolókban télre felépített tartalék. Az unió előírásai szerint október 1. és december 1. között el kell érni a 90 százalékos töltöttségi szintet. November 25-én a töltöttség 78 százalékon állt, míg a magyarországi készletszint 67 százalékos kihasználtságot mutatott.

V4-csúcsot hívott össze a magyar köztársasági elnök. Sulyok Tamás december 3-án Esztergomban látja vendégül a Visegrádi Együttműködés államfőit.

A jegybank elnöke szerint meghaladja a régiós országok szintjét a magyar lakosság GDP-arányos pénzügyi megtakarítása, illetve jelenlegi pénzügyi vagyona. Varga Mihály a BÉT-en azt mondta, a háztartások GDP-arányos nettó pénzügyi vagyona a 2010-es évek elején mért 82 százalékról mára 114 százalékra emelkedett.

A Demján Sándor Hitelprogramon belül 50 milliárd forintos elkülönített hitelkeretet biztosít a hazai tejipar támogatására a kormány. A forgóeszközhitelek kedvező kamatok mellett, euróban és forintban is elérhetők lesznek a tejfeldolgozó vállalkozások számára.

A roma nők korai iskolaelhagyását csökkentő programot indít a kormány. A projektre 5 milliárd 590 millió forintos keretösszeget biztosít a kabinet.

Bírálja a főpolgármester a kormányhatározatot, amely a Budapest fizetésképtelenné válása esetén szükséges kormányzati intézkedésekről szól. Karácsony Gergely szerint határozat inkább hasonlít publicisztikához, nem egy komolyan vehető kormány komolyan vehető határozatához. A főpolgármester szerint a magyar kormány Budapest elfoglalásába kezdett.

A Tisza Párt éjszakába nyúló, élő műsorban jelentette be, hogy kik lesznek az egyéni képviselőjelöltjeik a 2026-os országgyűlési választáson. Több ismert közéleti személyiség közül már biztos képviselőjelölt lesz Ruszin-Szendi Romulusz egykori vezérkari főnök, Radnai Márk, a párt alelnöke, Rost Andrea operaénekes és Nagy Ervin színész is.

Az Egyesült Államok hamarosan megindítja a szárazföldi katonai csapásokat Venezuela ellen, hogy véget vessen a kábítószerkereskedelemnek – jelentette be amerikai elnök. Donald Trump a CNN szerint katonák előtt arról beszélt, hogy az elmúlt hetekben azon dolgoztak, hogy a tengeren megállítsák a drogcsempészeket, és már alig érkezik kábítószer az Egyesült Államokba.

Meghalt Lehoczki László, a legendás mentőkutya, Mancs gazdája. A miskolci Spider Mentőcsoport alapítója és vezetője 67 éves volt.

Meghalt Kenedi János - közölte Budapest főpolgármestere a közösségi oldalán. Az író, politikus, Budapest díszpolgára 78 éves volt. Karácsony Gergely azt írta, a rendszerváltozás előtt a demokratikus ellenzék egyik vezéralakjaként küzdött a diktatúra ellen, a rendszerváltás után pedig azért, hogy a diktatúra titkai ne legyenek a demokrácia titkai is.