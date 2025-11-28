Szijjártó Péter Moszkvából ismertette a megbeszélések eredményeit és három fő üzenetét – videó

A tervezettnél hosszabban, 3,5 órán át tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteken az orosz fővárosban. Orosz részről Szergej Lavrov külügyminiszter, Alekszandr Novak energiaügyekért felelős miniszterelnök-helyettes, és az elnök külügyi főtanácsadója, Jurij Usakov is részt vett a találkozón. A magyar delegáció is négy fős volt, a kormányfőn és Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszteren kívül Lázár János építési és közlekedési miniszter, valamint Bíró Marcell nemzetbiztonsági főtanácsadó volt jelen a megbeszélésen.

Három dolgot emelt ki Moszkvából jelentkezve Szijjártó Péter. A delegáció azt szerette volna elérni, hogy garantált legyen Magyarország energiaellátásának biztonsága.

„Örömmel mondhatom, hogy ez rendben van. Az orosz elnök biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt arról, hogy Oroszország teljesíti szerződéses kötelezettségeit,

mind a földgáz-, mind a kőolajszállítások tekintetében a megállapodott mennyiségek a megállapodott menetrendben megérkeznek Magyarországra.

Mind a Barátság kőolajvezeték, mind a Török Áramlat földgázvezeték működése probléma nélküli. Így az energiabiztonsághoz és a rezsivédelemhez szükséges mennyiségek időben megérkeznek Magyarországra” – mondta.

A miniszterelnök Washingtonban megállapodott Donald Trump amerikai elnökkel abban, hogy Magyarország mentességet kap az amerikai szankciók alól, ma ennek értelmet is adtak, hiszen bebizonyosodott, hogy mind a kőolaj-, mind a földgázellátásunk veszélyben van, elhárult a veszély, hogy „akár már karácsonyra is a magyar családok energiaszámlái akár háromszorosára emelkedjenek”.

Bejelentette emellett, hogy jelentős mértékben felgyorsítják a paksi atomerőmű építését.

„Minden technikai előkészítés az előzetesen megállapodott menetrend szerint zajlik, így február 5-én az első beton lekerül a földbe” – hangsúlyozta az energiabiztonsági kérdéskör zárásaként.

Orbán Viktor ismételten megerősítette, hogy Magyarország a béke oldalán áll, hazánk már eddig is sokat fizetett egy olyan háborúért, amihez semmi közünk sincsen. Az orosz elnök biztosította a magyar delegációt arról, hogy

ha lesz békecsúcs, az minden kétséget kizáróan Budapesten lesz.

Elmondása szerint sokan próbálják félreértelmezni a találkozót – nekik azt üzente, hogy Magyarország szuverén ország és szuverén külpolitikája van, a döntések a nemzeti érdekek mentén születnek meg. Ezen az alapon egy kiegyensúlyozott, kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködést folytat, amely alapja a magyar energiaellátásnak. Ennek folytatásához a mai találkozó hozzájárult.