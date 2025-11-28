November 27-én elhunyt Lehoczki László, a miskolci Spider Mentőcsoport vezetője, Mancs gazdája. A nemzetközileg elismert kutyás kereső-mentés meghatározó alakja 67 éves volt. Halálhírét a gyászoló család jelentette be a közösségi oldalán.

„Összetört szívvel tudatjuk mindenkivel, hogy szeretett férjem, Lehoczki-Spider László 2025. 11. 27-én este, méltósággal viselt hosszú betegség után békésen elaludt” – olvasható a bejegyzésben.

Lehoczki-Spider László neve több évtizede összeforrt a hazai és nemzetközi mentőkutyás tevékenységgel. Országos ismertségét a világhírűvé vált Mancsnak köszönhette, akivel számos katasztrófahelyszínen dolgozott együtt – idézte fel az Index. Az 1999-es izmiti földrengés után Mancs legendássá vált, amikor sikeresen jelzett egy romok alatt rekedt kisgyermeket – ez a mentés a mai napig a magyar mentőkutyás történelem egyik legfontosabb pillanata. Mancs 2004-ben, még életében szobrot kapott Miskolc belvárosában, amit a helyiek nagy becsben tartanak. A kutya szobrának másolatát 2023-ban İzmitben is felállították.

Bár 2019-ben szívinfarktuson esett át, nem vonult vissza, és 2022-ben megjelentette Volt egyszer egy Mancs című könyvét. Az utóbbi években hosszú betegséggel küzdött, tavaly októberben gégedaganattal kezelték, és a friss vérátömlesztés mellett műtétre is készült.