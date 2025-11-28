Magyar Péter: Több mint háromszázezren szavaztak a Tisza párt előválasztásán

A Tisza Párt a halasztások után az eredetileg tervezettnél később, november 17-én éjszakába nyúlóan tette közzé azoknak a neveit, akik az előválasztáson megküzdenek a képviselő-jelöltségért. Választókerületenként három aspiráns van, egy kivétellel. A Tisza Párt elnöke Budapest 3-as számú egyéni választókerületében indul, előválasztás nélkül.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei 1-es, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei 7-es választókerületben családi és egészségügyi okok miatt néhány héttel elhalasztották a jelöltállítást. Az akkor még több mint háromszáz nevet számláló névsort tartalmazó cikkünket itt olvashatja.

Az első forduló eredményhirdetése kedden volt, választókerületenként két jelölt jutott tovább a másodikba.

A Tisza Párt ismertebb arcai kivétel nélkül második körösök, bár Ruszin-Szendi Romulusz és Tarr Zoltán csak a második helyen zárt. A program – az első forduló előtti jelöltbemutatóhoz hasonlóan –, ezúttal is csúszott. Magyar Péter 18 órára hirdette meg a választási műsor kezdetét, ami végül 18:25-kor indult el. A Tisza elnöke a párt alelnökeivel az oldalán – Forsthoffer Ágnessel, Tarr Zoltánnal, valamint Radnai Márkkal –, jelentkezett be egy stúdióból, ahol a jelöltkiválasztás folyamatáról beszélgettek.

Mint kiderült, valamennyi jelöltaspiránst meghallgatták személyesen. Magyar Péter elárulta, hogy a második fordulóban több mint 300 ezer ember szavazott a jelölt-jelöltekre.

Ruszin-Szendi Romulusz tarolt, Rost Andrea is nyert.

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 1-es számú választókerületében Rost Andrea lett a befutó. Az operaénekes 63 százalékot szerzett. A második helyezett Albelné dr. Hoksári Éva IT-projektmenedzser.

Hajdú-Bihar 5-ben Ruszin-Szendi Romulusz volt vezérkari főnök – bár csak másodikként jutott tovább –, végül 91,9 százalékot szerezve legyőzte Kovács Attila Zoltán ingatlanközvetítőt.

Radnai Márk, a Tisza alelnöke is nyert, Komárom-Esztergom vármegye 2-ben indul az országgyűlési választásokon. Radnai Márk az előválasztáson 61,9 százalékot kapott, Németh Norbert környezetmérnököt győzte le.

A győztes jelöltek:

Bács-Kiskun vármegye 5-ös számú választókerületében Karsai-Juhász Katalin tanár lesz a Tisza jelöltje jövőre, a szavazatok 51,1 százalékát szerezte meg. Második lett Orbán Árpád, a Fővárosi Közgyűlés tiszás képviselője.

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 1-es választókerületében Juhász Roland a szavazatok 79,2 százalékát szerezte meg, a második helyen Nádler Miklós zárt. Juhász Roland korábban a családi vendéglőben és panzióban, majd a szállodaiparban dolgozott.

Borsod-Abaúj-Zemplén 5-ben Lontay László nyert (54,3 százalék), aki az állami természetvédelemben dolgozott, másfél éve hagyta el az államigazgatást. Második Gánóczi Gábor sátoraljaújhelyi önkormányzati képviselő.

Békés 1-ben Bodóczi István békéscsabai önkormányzati képviselőt a résztvevők 66,2 százaléka támogatta. Második lett Tatár Gergő vállalkozó.

Békés vármegye 2-es számú választókerületében Gombár Dávid vállalkozó lett a befutó 58,2 százalékkal. A második Lesfalvi Balázs, aki 2019 és 2024 között Békésszentandrás alpolgármestere volt.

Zala vármegye 2-es számú választókerületében szoros volt a verseny, Varga Balázs informatikus 51,5 százalékot kapott, a második helyezett Fatér Balázs vállalkozó lett.

Fejér vármegye 2-es számú választókerületében Borics Mihály, Csór polgármestere lett a befutó, 52 százalékkal. Grüll Helga pénzügyi tanácsadó lett a második.

Hajdú-Bihar vármegye 2-ben Tompa Enikő, közigazgatási menedzser lett a Tisza jelöltje, 74,5 százalékot szerzett. A második Pásztor Zoltán, vállalkozó, a debreceni méhészeti egyesület elnöke.

Heves 2-ben Kiss János, idegenforgalmi közgazdász 72 százalékot kapott. A második Piricsi Ádám, beszerző.

Komárom-Esztergom 1-ben Sopov Ildikó Éva, jogtanácsos a végső jelölt, 59,3 százalékig jutott. A második Herendi Szabolcs, nemzetközi autóipari projektvezető.

Pest vármegye 4-es számú választókerületében Tóthmajor Balázs, pénzügyi elemző nyert, az eredménye 84,1 százalék. A második Kiss Gergely, ingatlan értékbecslő.

Pest vármegye 6-ban László Endre Márton egy mentőautókat gyártó cég vezetője a Tisza jelöltje, 57,8 százalék volt a támogatottsága. A második Tóth Andrea közgazdász, környezetvédelmi tanácsadó.

Pest vármegye 8-at Balajti István gépészmérnök vitte (73,8 százalék), a második Dominus Péter mérnök.

Kik indulnak Budapesten?

Budapest 2-ben Bódis Kriszta író, pszichológus és dokumentumfilmes nyert, 71,7 százalék az eredménye. A második Borsós Gabriella, aki pedagógusdiplomával és romológiai tanulmányokkal érkezett a közéletbe.

Budapest 3-as számú választókerületében Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, európai parlamenti képviselője előválasztás nélkül is a párt jelöltje.

Budapest 5-ben Weigand István, volt főnyomozó a befutó (61,9 százalék), négy éve saját asztalos vállalkozást vezet. A második Tancsa Balázs közgazdász.

Budapest 9-ben Kátai-Németh Vilmos, ügyvéd 52,6 százalékot szerezve nyert. Második lett a szintén ügyvéd Derecskei Zsuzsanna.

Budapest 11. Boda Nikolettáé lett, aki közgazdász és mediátor, 63,4 százalékot kapott. Második Lukács Gábor közgazdász, a Tisza budapesti kampánykoordinátora.