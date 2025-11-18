ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.82
usd:
331.36
bux:
106072.63
2025. november 18. kedd Jenő
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

A Kúria állta útját a devizahiteles népszavazásnak – a nap hírei

Infostart / InfoRádió

Nem változtatott a 6,5 százalékos alapkamaton a monetáris tanács. A Kúria döntése alapján nem lesz népszavazás a devizahitelekkel kapcsolatban. Törökországba utazik holnap az ukrán elnök a béketárgyalások újraindítása érdekében. Az InfoRádió legfontosabb keddi hírei.

Továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikát tart szükségesnek az árstabilitás eléréséhez a jegybank elnöke. A Monetáris Tanács nemváltoztatott a 6,5 százalékos alapkamaton.

Megszavazta az Országgyűlés a kormány őszi adócsomagját. Ez lényegében a kamarával hétfőn megkötött megállapodás pontjait tartalmazza.

Szeptemberben a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 687 100, a nettó átlagkeresete 475 100 forint volt, ami 9,5, illetve 10 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit – közölte a KSH. A nettó keresetek gyorsabb növekedését a júliustól érvényes magasabb családi adókedvezmény okozta.

Egyszeri SZÉP-kártya-juttatás érkezik a honvédelmi állománynak. Még az ünnepek előtt egyszeri, legfeljebb nettó 120 ezer forint értékűutalást kapnak mindazok, akiknek szolgálati vagy honvédelmi alkalmazotti munkaviszonya 2025. augusztus 1-jén fennállt, és 2025.november 18-án, a rendelet hatályba lépésekor is fennáll.

Módosítja a CSOK Plusz hitelprogram jogosultsági feltételeit a Magyar Közlönyben éjjel megjelent kormányrendelet. A cél, hogy a várandós vagy örökbefogadási engedélyezési eljárásban részt vevő anyák 2025. december 31-e után is életkori megkötés nélkül igényelhessék a CSOK Plusz lakáshitelt.

Megvásárolja az Otthon Centrumot az MBH Bank a Biggeorge Holding leányvállalatától – írja közleményében a pénzintézet. A cég közölte: az Otthon Centrumot a Fundamentával együtt használják, hogy az MBH ügyfelei mindent a cégcsoporton belül tudjanak intézni.

A Kúria helyben hagyta a Nemzeti Választási Bizottság határozatát, amely elutasította, hogy népszavazás legyen a devizahitelekkel kapcsolatban. A Jobbik még júniusban kezdeményezte volna a népszavazást.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint minden feltétel adott ahhoz, hogy februárban megkezdődjön a paksi atomerőmű bővítésének első betonozása. Szijjártó Péter közölte: elkészült a vasbeton szerkezet, működik a speciális beton előállítására szolgáló üzem, és az Országos Atomenergia Hivatal minden szükséges engedélyt kiadott.

Októberben is 15 százalék alatt maradt a hazai áramimport. Az Energiaügyi Minisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy 2013 és 2024 között egyszer sem fordult elő hasonló.

Megszavazta az Országgyűlés a műhús általános betiltásáról szóló törvényt. A tilalom az állati sejtekből vagy szövetből mesterséges körülmények között, az élő szervezeten kívül izolált vagy előállított termékekre vonatkozik. Az agrárminiszter úgy indokolt, hogy a műhús fogyasztása egészségügyi kockázatokat hordozhat.

Idén már nem indul újra a forgalom a balassagyarmati vasútvonalon, a pályát teljesen átépítik Vác és Szokolya között – közölte a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a Facebook-videóban az újranyitás időpontját nem közölte, csak annyit mondott, hogy 2026 elejére végeznek a felújítással.

Lezárult a Rákosrendezőre kiírt nemzetközi építészeti tervpályázat előminősítési szakasza. A 43 pályázó közül 16 jutott a második fordulóba – ők dolgozhatják ki a részletes terveket. A pályamunkákat 2026 februárjában adják le, az eredményhirdetés pedig 2026 márciusára várható.

A budapesti repülőtéren is elkezdték bevezetni az az Európai Unió új határregisztrációs rendszerét. A nem uniós útlevéllel rendelkező utasoknak átmenetileg hosszabb várakozási idővel kell számolniuk.

Dmitrij Medvegyevvel, Oroszország korábbi elnökével, miniszterelnökével találkozott a Mi Hazánk elnöke. Toroczkai László az X-en közzétett bejegyzésében hasznosnak nevezte a beszélgetést, ami után Kárpátaljáról szóló dokumentumot adott át az orosz vezetőnek. A dokumentum részben az 1991-es népszavazásról szól, amely autonómiát biztosítana Kárpátaljának.

Törökországba utazik holnap az ukrán elnök a béketárgyalások újraindítása érdekében. Volodimir Zelenszkij a Telegramon bejelentette, hogy a hadifoglyok cseréjére fognak törekedni. Az orosz elnök sajtótitkára úgy reagált, Moszkva nem küld képviselőket az isztambuli megbeszélésekre, ugyanakkor Vlagyimir Putyin kész megvitatni az Egyesült Államokkal és Törökországgal a tárgyalások eredményét.

A Gazprom egyik leányvállalata, a Gazprom Tech 51 százalékos részesedést szerzett az Aurus orosz luxusautó-gyártóban egy 12-13 milliárd rubeles ügylet keretében. A tulajdonosi struktúra jelenleg nem nyilvános.

Megszavazta az amerikai elnök 20 pontos gázai rendezési tervét támogató javaslatot az ENSZ Biztonsági Tanácsa. A terv szerint létrehoznának egy nemzetközi stabilizációs erőt, ehhez Donald Trump szerint több ország is felajánlotta segítségét.

Egységes szabályozás bevezetését vetette fel a Németország-szerte megrendezendő karácsonyi vásárok biztonsági védelme érdekében a német kancellár. Friedrich Merz Halléban azt mondta, felháborítja, hogy ma már a kisebb német városokban sem rendezhetőek meg a karácsonyi vásárok szigorú biztonsági intézkedések nélkül.

Hiányolta a politikai akaratot a klímaválság kezelésében a pápa. A katolikus egyházfő a brazíliai klímakonferenciára küldött videoüzenetében hangsúlyozta: nem a párizsi megállapodás működésképtelen, hanem az emberiség nem reagál megfelelően, miközben az éghajlati hatások világszerte súlyosbodnak.

Kezdőlap    Napinfo    A Kúria állta útját a devizahiteles népszavazásnak – a nap hírei

népszavazás

pápa

napinfó

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Miért az aranyvécé lett az ukrán korrupció jelképe? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Sertéspestis, madárinfluenza: mekkora veszélyben vagyunk? Nemes Imre, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.19. szerda, 18:00
Jelasity Radován
az Erste Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója, a Magyar Bankszövetség elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Gyűlnek a viharfelhők Trump feje fölött: zuhanórepülésben a népszerűsége, különösen egy ügy tett be neki

Gyűlnek a viharfelhők Trump feje fölött: zuhanórepülésben a népszerűsége, különösen egy ügy tett be neki

A legújabb Reuters/Ipsos-felmérés szerint Donald Trump amerikai elnök népszerűsége második ciklusának eddigi mélypontjára süllyedt, különösen a megélhetési költségek és az Epstein-ügy miatt.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mikor nyit a szentendrei adventi vásár? Szentendre karácsonyi vásár 2025-ös dátuma, helyszíne és programjai

Mikor nyit a szentendrei adventi vásár? Szentendre karácsonyi vásár 2025-ös dátuma, helyszíne és programjai

A szentendrei karácsonyi vásár (vagyis az adventi vásár) 2025. november 29-én veszi kezdetét. A fő helyszínei a Dumtsa Jenő utca és a Fő tér lesz.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US House votes overwhelmingly to make justice department release Epstein files

US House votes overwhelmingly to make justice department release Epstein files

The bipartisan bill will now have to pass a Senate vote before President Donald Trump signs it into law.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 17. 22:10
11 pontos megállapodást kötött a vállalkozások terheinek csökkentésére a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával a kormány - a nap hírei
2025. november 15. 21:07
Államfői csúcs volt egy horvátországi faluban – a nap hírei
×
×
×
×