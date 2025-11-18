A Kúria állta útját a devizahiteles népszavazásnak – a nap hírei

Továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikát tart szükségesnek az árstabilitás eléréséhez a jegybank elnöke. A Monetáris Tanács nemváltoztatott a 6,5 százalékos alapkamaton.

Megszavazta az Országgyűlés a kormány őszi adócsomagját. Ez lényegében a kamarával hétfőn megkötött megállapodás pontjait tartalmazza.

Szeptemberben a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 687 100, a nettó átlagkeresete 475 100 forint volt, ami 9,5, illetve 10 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit – közölte a KSH. A nettó keresetek gyorsabb növekedését a júliustól érvényes magasabb családi adókedvezmény okozta.

Egyszeri SZÉP-kártya-juttatás érkezik a honvédelmi állománynak. Még az ünnepek előtt egyszeri, legfeljebb nettó 120 ezer forint értékűutalást kapnak mindazok, akiknek szolgálati vagy honvédelmi alkalmazotti munkaviszonya 2025. augusztus 1-jén fennállt, és 2025.november 18-án, a rendelet hatályba lépésekor is fennáll.

Módosítja a CSOK Plusz hitelprogram jogosultsági feltételeit a Magyar Közlönyben éjjel megjelent kormányrendelet. A cél, hogy a várandós vagy örökbefogadási engedélyezési eljárásban részt vevő anyák 2025. december 31-e után is életkori megkötés nélkül igényelhessék a CSOK Plusz lakáshitelt.

Megvásárolja az Otthon Centrumot az MBH Bank a Biggeorge Holding leányvállalatától – írja közleményében a pénzintézet. A cég közölte: az Otthon Centrumot a Fundamentával együtt használják, hogy az MBH ügyfelei mindent a cégcsoporton belül tudjanak intézni.

A Kúria helyben hagyta a Nemzeti Választási Bizottság határozatát, amely elutasította, hogy népszavazás legyen a devizahitelekkel kapcsolatban. A Jobbik még júniusban kezdeményezte volna a népszavazást.

A külgazdasági és külügyminiszter szerint minden feltétel adott ahhoz, hogy februárban megkezdődjön a paksi atomerőmű bővítésének első betonozása. Szijjártó Péter közölte: elkészült a vasbeton szerkezet, működik a speciális beton előállítására szolgáló üzem, és az Országos Atomenergia Hivatal minden szükséges engedélyt kiadott.

Októberben is 15 százalék alatt maradt a hazai áramimport. Az Energiaügyi Minisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy 2013 és 2024 között egyszer sem fordult elő hasonló.

Megszavazta az Országgyűlés a műhús általános betiltásáról szóló törvényt. A tilalom az állati sejtekből vagy szövetből mesterséges körülmények között, az élő szervezeten kívül izolált vagy előállított termékekre vonatkozik. Az agrárminiszter úgy indokolt, hogy a műhús fogyasztása egészségügyi kockázatokat hordozhat.

Idén már nem indul újra a forgalom a balassagyarmati vasútvonalon, a pályát teljesen átépítik Vác és Szokolya között – közölte a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt a Facebook-videóban az újranyitás időpontját nem közölte, csak annyit mondott, hogy 2026 elejére végeznek a felújítással.

Lezárult a Rákosrendezőre kiírt nemzetközi építészeti tervpályázat előminősítési szakasza. A 43 pályázó közül 16 jutott a második fordulóba – ők dolgozhatják ki a részletes terveket. A pályamunkákat 2026 februárjában adják le, az eredményhirdetés pedig 2026 márciusára várható.

A budapesti repülőtéren is elkezdték bevezetni az az Európai Unió új határregisztrációs rendszerét. A nem uniós útlevéllel rendelkező utasoknak átmenetileg hosszabb várakozási idővel kell számolniuk.

Dmitrij Medvegyevvel, Oroszország korábbi elnökével, miniszterelnökével találkozott a Mi Hazánk elnöke. Toroczkai László az X-en közzétett bejegyzésében hasznosnak nevezte a beszélgetést, ami után Kárpátaljáról szóló dokumentumot adott át az orosz vezetőnek. A dokumentum részben az 1991-es népszavazásról szól, amely autonómiát biztosítana Kárpátaljának.

Törökországba utazik holnap az ukrán elnök a béketárgyalások újraindítása érdekében. Volodimir Zelenszkij a Telegramon bejelentette, hogy a hadifoglyok cseréjére fognak törekedni. Az orosz elnök sajtótitkára úgy reagált, Moszkva nem küld képviselőket az isztambuli megbeszélésekre, ugyanakkor Vlagyimir Putyin kész megvitatni az Egyesült Államokkal és Törökországgal a tárgyalások eredményét.

A Gazprom egyik leányvállalata, a Gazprom Tech 51 százalékos részesedést szerzett az Aurus orosz luxusautó-gyártóban egy 12-13 milliárd rubeles ügylet keretében. A tulajdonosi struktúra jelenleg nem nyilvános.

Megszavazta az amerikai elnök 20 pontos gázai rendezési tervét támogató javaslatot az ENSZ Biztonsági Tanácsa. A terv szerint létrehoznának egy nemzetközi stabilizációs erőt, ehhez Donald Trump szerint több ország is felajánlotta segítségét.

Egységes szabályozás bevezetését vetette fel a Németország-szerte megrendezendő karácsonyi vásárok biztonsági védelme érdekében a német kancellár. Friedrich Merz Halléban azt mondta, felháborítja, hogy ma már a kisebb német városokban sem rendezhetőek meg a karácsonyi vásárok szigorú biztonsági intézkedések nélkül.

Hiányolta a politikai akaratot a klímaválság kezelésében a pápa. A katolikus egyházfő a brazíliai klímakonferenciára küldött videoüzenetében hangsúlyozta: nem a párizsi megállapodás működésképtelen, hanem az emberiség nem reagál megfelelően, miközben az éghajlati hatások világszerte súlyosbodnak.