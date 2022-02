"A vakcina a poszt-Covid ellen is jó" - a nap hírei

Továbbra is kiemelten fontosnak tartja a miniszterelnök, hogy Magyarország maradjon ki az orosz-ukrán harcokból. Orbán Viktor a Beregsurányban tartott határszemlén hangsúlyozta, hogy egyelőre a frontvonalak Magyarországtól távol húzódnak, ám fel kell készülni arra, hogy Kárpátalján is lesznek katonai cselekmények. Azt is közölte: Magyarország beenged olyanokat is, akiknek nincs útiokmányuk és megfelelő szűrés után a harmadik országból érkezőket szintén.

Napokon belül döntés születhet arról, hogy Oroszországot leválasztják a bankközi kommunikációs rendszerről – közölte a Reuters azután, hogy Németország, Olaszország és Ciprus sem akadályozza tovább a döntést. Orbán Viktor kormányfő arról beszélt: Magyarország minden szankciót, amiben egyetértés van az unión belül, támogat és szintén blokkolni fogja az orosz SWIFT-részvételt. Egyben dezinformációnak nevezte, hogy Magyarország az egyetlen uniós tagállam, amely ellenezte az orosz bankok pénzügyi elszigetelését.

Az ENSZ vezetőivel tárgyal a külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban az orosz-ukrán közvetlen tárgyalás érdekében. Szijjártó Péter az M1-nek adott nyilatkozatában közölte: a világszervezet vezetőit arra kéri, járjanak közben az orosz félnél, hogy vállalják a tárgyalást az ukrán oldallal. Hozzátette: az elmúlt napokban érkeztek hírek arról, hogy mindkét fél hajlandó lenne tárgyalni A miniszter megerősítette: Budapest készen áll mindkét delegáció fogadására és a tárgyalás biztosítására. Közölte, mindkét tárgyalópartner megköszönte a felajánlást, amelyet egyelőre egyikük sem utasította el.

Budapest több intézkedéssel is segíti az Ukrajnából érkező menekülteket – írja közleményében a Főpolgármesteri Hivatal. A főváros szinte azonnal 2 ezer menekülő embert tud ellátni szállással és étkezéssel. A budapesti pályaudvarokon már többen kértek segítséget az oda irányított munkatársaktól, az ő elhelyezésük már tart. A közlemény kitért arra is, hogy a Fővárosi Önkormányzat felkészült a humanitárius segélyek összefogására is, miután a napokban sok felajánlás érkezett.

Kijevi közlések szerint az orosz hadműveletek eddig 198 ember halálát okozták, köztük három gyermekét. Sajtóinformációk szerint két magyar nemzetiségű áldozata is van a háborúnak. A Kárpátalja.ma beszámolója szerint egy 29 éves munkácsi és egy 22 éves ungvári katona esett el. A halálos áldozatokon kívül 1115 sebesültje is van a támadásoknak, köztük gyermekek is. Vitalij Klicsko kijevi polgármester közölte, hogy szombat reggeli adatok szerint a fővárosban 35-en sebesültek meg, köztük két gyermek. Hozzátette: Kijevben orosz csapatok nincsenek, de működnek csoportok, amelyeket szabotőrcsoportokként említett.

Az ukrán elnök arra szólította fel az oroszokat, hogy szorgalmazzák Vlagyimir Putyin elnöknél az ukrajnai katonai műveletek leállítását. Volodimir Zelenszkij a Facebookon közzétett újabb videóüzenetében azt mondta: visszaszorították az ellenséges támadásokat. Hozzátette: a harcok az ország sok városában és régiójában folytatódnak, de az ukrán haderő ellenőrzi Kijevet és a főváros körüli kulcsfontosságú településeket. Arra szólította fel a Nyugatot, hogy legyen határozottabb Oroszországgal szemben, és megismételte, hogy szerinte Ukrajnának joga van az európai uniós csatlakozáshoz.

Moszkva a célok eléréséig folytatja ukrajnai hadműveletét, és a nyugati szankciók miatt akár az orosz-amerikai nukleáris arzenált korlátozó Új START-egyezményt is felmondhatja - írta Dmitrij Medvegyev volt orosz elnök. Az orosz biztonsági tanács elnökhelyettese arról is tájékoztatott, hogy a nyugati szankciókra válaszul elrendelik az Oroszországban elhelyezett nyugati vagyonok befagyasztását. A volt elnök diplomáciai kapcsolatok felfüggesztését is kilátásba helyezte.

Oroszország kitiltja légteréből a lengyel, a bolgár, és a cseh légitársaságokat. A tranzitjáratokra is vonatkozó intézkedés válasz arra, hogy Varsó, Prága és Szófia pénteken lezárta légterét az orosz légitársaságok előtt. Korábban a brit légitársaságokat tiltották ki az orosz légtérből válaszul arra, hogy Nagy-Britannia csütörtökön azonnali hatállyal lezárta légterét az Aeroflot orosz légitársaság járatai előtt. Moldova már csütörtökön teljesen lezárta légterét.Románia is lezárta légterét.

Három országos pártlistát – a DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt és a Fidesz-KDNP listáját vette nyilvántartásba a Nemzeti Választási Bizottság a kérelmek sorrendjében. Az NVB korábban már nyilvántartásba vette a Mi Hazánk Mozgalom listáját. Az országgyűlési képviselők választásán az a párt állíthatott országos listát, amely legalább 14 megyében és a fővárosban, legalább 71 egyéni választókerületben állított jelöltet. A szombat délutáni határidőig hét pártlistát jelentettek be. Kisorsolta a Nemzeti Választási Bizottság azt is, hogy az április 3-ai parlamenti választáson az országos pártlisták milyen sorrendben szerepeljenek a szavazólapon.

Leszállóágban van a koronavírus-járvány ötödik hulláma, ennek ellenére mindenkinek ajánlott az oltás felvétele - mondta videóinterjújában az emberierőforrások minisztere. Kásler Miklós hangsúlyozta: a vakcinával a poszt-Covid tüneteknek is elejét lehet venni. A tárcavezető beszélt a Pécsi Tudományegyetem fejlesztéseiről is. Kiemelte: a 10 milliárd forintos támogatásból a Reprodukciós Módszertani Kutatóközpont és családbarát szülészet, a Gyermekklinika pszichiátriai és sürgősségi részlege, a fogászati tömb és az Idegsebészeti klinika műtője újult meg.