A szennyvízen az ország szeme - a nap hírei

Folyamatosan emelkedik az egy nap alatt regisztrált koronavírus fertőzöttek száma. Az elmúlt 3 napban 521 ember kapta el a kórt, de egyetlen koronavírusos beteg sem halt meg. 98 fertőzöttet ápolnak kórházban, közülük 7-en vannak lélegeztetőgépen. Az aktív fertőzöttek száma 5 ezer alá csökkent.

Országos átlagban emelkedik a koronavírus örökítőanyagának koncentrációja a szennyvízben. Ez azt jelenti, hogy a közeljövőben emelkedik a fertőzöttek száma. A vizsgált városok közül erősen emelkedő tendencia jellemzi Budapest és Szeged szennyvízmintáit, de enyhe növekedés több város esetében is.

Megkezdődött az iskolai oltási akció a regisztrált 12 év feletti diákoknak. A Pfizer vakcinákat augusztus 30-án és 31-én, valamint szeptember 2-án és 3-án adják be az iskolaorvosok és háziorvosok bevonásával.

Európában több mint 10 százalékkal nőtt a fertőzöttek száma az elmúlt két hétben, a WHO nagyon aggasztónak tartja a tendenciát. Hans Kluge, az Egészségügyi Világszervezet európai igazgatója azt mondta, hogy számításaik szerint decemberig 236 ezer ember halálát okozhatja a vírus a kontinensen. Hozzátette: a romló adatok oka a korlátozó intézkedések enyhítése és a nyári utazások számának növekedése.

Megszületett a magyar-orosz hosszútávú gázszállítási megállapodás – jelentette be szentpétervári tárgyalásán a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter közölte: 10+5 évre kötnek szerződést, évi 4,5 milliárd köbméter gáz szállítására. Szeptemberben írják alá a szerződést, és októbertől megindul a szállítás két útvonalon.

A főpolgármester által kezdeményezett népszavazás kérdései közül kettőt hagyott jóvá a Nemzeti Választási Bizottság. Lehet népszavazást tartani a Fudan egyetemről, ebben a témában korábban a kormány is referendumot ígért. Az NVB hitelesítette az álláskeresési járadék folyósítására vonatkozó kérdést is, ugyanakkor elutasította a másik hármat.

Több rendőr segíti a gyerekek biztonságos közlekedését a forgalmas helyen lévő fővárosi iskolák környékén az iskolakezdés hónapjában. A BRFK azt tanácsolta a szülőknek, hogy ha egy kisebb gyerek tömegközlekedéssel vagy gyalog megy iskolába, a szülők eleinte kísérjék el, gyakorolják vele az útvonalat és ismételjék át az alapvető közlekedési szabályokat.

Az idén nyáron minden eddiginél több, 110 ezer gyermek nyaralhatott az Erzsébet-táborokban – mondta a családokért felelős miniszter. Novák Katalin kiemelte, hogy nem ér véget a táboroztatás a nyár elmúltával: lesznek őszi kirándulások, családi hétvégék, a téliesített zánkai táborban Erzsébet-karácsonyt is rendeznek, így idén 150 ezer táborozónak biztosítanak kikapcsolódási lehetőséget az Erzsébet-táborokkal.

Megtartották a Magyar Nemzeti Múzeum állománygyűlését, amelyen beiktatták az új főigazgató is. L. Simon László 2026 augusztusáig tölti be a posztot. L. Simon László, beiktatási beszédében kiemelte: a tradicionális múzeumi feladatokon túl az intézmény egyre több új funkciót lesz kénytelen magába fogadni. A nemzet múzeumnak olyan módon kell szerepet vállalnia, hogy vizuális nyelvezetét, arculatát, üzeneteit tekintve 21. századi, és a legifjabbak számára is izgalmas és vonzó legyen.

A hazai téglagyártás bővítésének állami ösztönzését javasolja a Gazdasági Versenyhivatal. A szervezet versenyfelügyeleti eljárás indítására nem látott okot a kerámia-falazóelemek piacán végzett vizsgálat során, de úgy értékelte, a hazai gyártás bővítésével fokozható lenne a gyártók közötti verseny. A közeljövőben újabb építőipari alapanyag ágazati gyorselemzést készít a GVH.

Folytatódik a Magyar Multi Program. Az újabb felhívás alapján száz milliárd forint forrásra pályázhatnak a vállalkozások. György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár kiemelte: a jelentkező vállalkozások a támogatásért cserében vállalják, hogy a gazdasági növekedésnél háromszor gyorsabb növekedést produkálnak.

Jelentős üzemanyagár emeléssel kezdődik a szeptember. Szerdától a benzin 7 forinttal, átlagosan 445 forintra drágul. A gázolaj ára 8 forinttal 443 forintra emelkedik.

Afganisztánban egy család 9 tagja, köztük 6 gyerek is meghalt, amikor egy amerikai drón kilőtt egy robbanóanyaggal megrakott autót. Az amerikai csapás célpontja az Iszlám Állam két katonája volt, akik az autót robbanószerrel pakolták meg. Közben rakétatámadás érte a kabuli repülőteret – az öt rakétát az amerikai hadsereg létvégelme megsemmisítette. A rakétatámadások elkövetőjeként Iszlám Állam jelentkezett.