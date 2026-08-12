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Nyitókép: Pexels

Forradalmi kiállítással nyit újra a részlegesen visszatérő Hadtörténeti Múzeum

Infostart / MTI

A Hadtörténeti Múzeum és Intézet csak részben tud visszaköltözni a Kapisztrán téri épületbe, mert Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára szerint a tárca előző vezetése mostohán bánt vele, állapota sok helyen leromlott.

Az 1956-os eseményekhez kapcsolódó kiállítással és könyvbemutatóval nyitja meg a kapuit az egyelőre részlegesen a Kapisztrán térre visszaköltöző HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum.

Kürtös László, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára a honvedelem.hu-nak azt követően beszélt erről, hogy hétfőn a Kapisztrán téri kapu fölötti részről lekerült a Honvédelmi Minisztérium felirata.

A parlamenti államtitkár a Facebook-oldalán közzétett videóban arról beszélt,

hamarosan visszaköltözik a múzeum a budai Várba, a felújítási munkák már zajlanak.

Hozzátette: a Honvédelmi Minisztérium előző vezetése az épület egyik szintjét teljesen felújíttatta és luxusirodákat alakított ki, miközben az épület többi részét elhanyagoltság jellemzi, mára már nemcsak, hogy méltatlan, hanem múzeumi funkció ellátására alkalmatlan állapotba került. Példaként említette, hogy a honvédség történetet őrző levéltárban sem a tűzjelző rendszer, sem a beépített automatikus tűzoltórendszer nem működik, a falak dohosak.

Az előző vezetésnek fontosabb volt a gőzölt fapadló és a luxus, mint Magyarország hadtörténeti örökségének a biztonsága

– jegyezte meg a parlamenti államtitkár. Kürtös László arról is beszélt, a minisztérium előző vezetése több mint kétmilliárd forintot költött el az épületre, kicsi, ablaktalan helyiségeket alakítottak ki, amelyek alkalmatlanok múzeumi kiállításokra.

Jelezte: a túlárazottan felújított helyiségekben színvonalas múzeumpedagógiai tereket alakítanak ki, és ezek időszaki kiállításoknak fognak otthont adni.

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Kezdőlap    Kultúra    Forradalmi kiállítással nyit újra a részlegesen visszatérő Hadtörténeti Múzeum

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