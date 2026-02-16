ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 16. hétfő Julianna, Lilla
Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelõs miniszter (j) és Szente Vajk, az Erkel Színház igazgatója az átala rendezett Hogyan tudnék élni nélküled? címû színdarab díszbemutatója után rendezett fogadáson a budapesti Erkel Színházban 2026. február 15-én. Hankó Balázs beszédében elmondta, hogy ezzel a nappal kezdetét veszi a Demjén 80 évad, amely többek közt turnéból, a Hogyan tudnék élni nélküled? címû film második részének novemberi bemutatójából és decemberben egy Aréna nagykoncertbõl áll majd.
Nyitókép: Kocsis Zoltán

A filmből készült musical indította a Demjén 80 évadot

Infostart / MTI

Az idén 80. születésnapját ünneplő Demjén Ferenc pályája előtt tisztelgő évad Aréna-koncerttel zárul majd.

A mai nappal kezdetét veszi a Demjén 80 évad, amely többek közt turnéból, a Hogyan tudnék élni nélküled? című film második részének novemberi bemutatójából és decemberben egy Aréna nagykoncertből áll majd – mondta Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter, a Hogyan tudnék élni nélküled? című színdarab vasárnapi díszbemutatója után rendezett fogadáson, az Erkel Színházban.

„Amikor Vajkkal egymás kezébe csaptunk, akkor abban maradtunk, hogy aki eljön az Erkelbe, az büszke magyarként menjen haza, és ma büszke magyarként megy haza” – mondta, majd méltatta az idén 80. születésnapját ünneplő, a helyszínen megjelent Demjén Ferenc énekes-zeneszerzőt, és több évtizedes pályafutását.

„Van, amikor színházat csinálni megtiszteltetés, és ez a mai nap ilyen volt, hiszen egy Kossuth-díjas leganda előtt léphettünk fel” – emelte ki Szente Vajk, a színház igazgatója.

A Demjén Ferenc dalainak felhasználásával készült film musicalváltozatát február 13-án mutatták be az Erkel Színházban.

A szereposztásban a teátrum csapatának tagjai mellett feltűnnek a film egyes szereplői is, mások mellett Ember Márk, Törőcsik Franciska, Marics Péter, Veréb Tamás, Tóth Angelika, Brasch Bence, Csobot Adél, Puskás-Dallos Péter, Feke Pál és Auksz Éva is.

A darab díszlettervezője Rákay Tamás, a jelmeztervező Kovács Yvette Alida, a koreográfus Túri Lajos Péter, rendezője Szente Vajk. A szövegkönyvet Kirády Attila ötletéből, Goda Krisztina és Kormos Anett forgatókönyve alapján Szente Vajk és Galambos Attila írta.

A Hogyan tudnék élni nélküled? című filmet 2024-ben mutatták be a magyar mozikban, a nézettsége négy évtizedes rekordot döntött meg, több mint egymillióan látták Magyarországon,

és 56 hétig volt a mozik műsorán. A Törőcsik Franciska, Ember Márk, Márkus Luca és Marics Péter főszereplésével készült alkotást Orosz Dénes rendezte, a forgatókönyvet Kormos Anett és Goda Krisztina írták. A történet a mában és 1994-ben játszódik, és egy balatoni nyár történetét meséli el.

(Nyitókép: Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter (jobbra) és Szente Vajk, az Erkel Színház igazgatója az átala rendezett Hogyan tudnék élni nélküled? című színdarab díszbemutatója után rendezett fogadáson a budapesti Erkel Színházban 2026. február 15-én)

