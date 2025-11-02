ARÉNA - PODCASTOK
Enyedi Ildikó rendezõ A feleségem története címû film bemutatója alkalmából rendezett fotózáson a 74. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon 2021. július 15-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Ian Langsdon

Tüskét kapott Enyedi Ildikó

Infostart / MTI

Enyedi Ildikó új filmje, a Csendes barát díjat nyert a 70. Valladolid Nemzetközi Filmfesztiválon. Az alkotást a Silver Spike Award-dal (Ezüst Tüske-díjjal) ismerték el.

A Csendes barátot korábban a velencei, a La Roche-sur-Yon-i és a chicagói szemlén is díjazták. Az Arany Medve-díjas, Oscar-díjra jelölt Testről és lélekről rendezőjének új filmje 2026. január 29-én a Mozinet forgalmazásában érkezik a hazai mozikba – közölték a szervezők vasárnap az MTI-vel.

A valladolidi fesztivál zsűrijében Mihail Chirilov filmkritikus, Laurentina Guidotti producer, Elena López Riera és Joao Pedro Rodrigues filmrendező, valamint Serge Toubiana filmkritikus és kulturális menedzser foglalt helyet.

Mint írták, Enyedi Ildikó humorral átszőtt, érzékeny és filozofikus alkotása, a Csendes barát három történetet mesél el, ember és növény három tétova találkozását, amikor ez a kétfajta, radikálisan különböző érzékelés egy pillanatra igazán összekapcsolódik. A filmben egy idős fa áll egy botanikus kert közepén. Magányos, ahogy a kert többi lakója is – sok ezer kilométerre eredeti élőhelyüktől, hogy megcsodálhassuk, megfigyelhessük őket. Ahogy mi őket, úgy ők is megfigyelnek minket, tanúi rövid, kusza, zajos és zaklatott életünknek.

A film főszereplője Tony Leung Chiu-Wai (Szigorúan piszkos ügyek, Szerelemre hangolva), Luna Wedler (aki a 82. Velencei Filmfesztiválon alakításával elnyerte a legjobb feltörekvő színésznek járó Marcello Mastroianni-díjat), valamint Enzo Brumm. A mellékszerepekben olyan ismert színészeket láthatunk, mint A feleségem története főszereplője, Léa Seydoux, Johannes Hegemann (Új lehetőségek-sorozat), Sylvester Groth (Becstelen brigantyk, Sötétség-sorozat), Rainer Bock (A fehér szalag) és Martin Wuttke (Becstelen brigantyk).

A Csendes barát forgatókönyvét Enyedi Ildikó írta, az operatőr Pálos Gergely, a vágó Szalai Károly, a látványtervező Láng Imola, a jelmeztervező Peri De Braganca, a zeneszerző Keresztes Gábor és Kelemen Kristóf, a VFX Supervisor Klingl Béla, a casting director Ascher Irma. A Nemzeti Filmintézet támogatásával készült film a német Pandora Film, a francia Galatee Films és a magyar Inforg-M&M Film koprodukciójában készült, együttműködve a kínai Redience-szel. A vezető producer Reinhard Brundig és Mécs Mónika, a film teljes költségvetése 10,5 millió euró volt.

Az alkotás világpremierje a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon volt, ahol hat díjat nyert. Azóta elnyerte a 16. La Roche-sur-Yon Nemzetközi Filmfesztivál nagydíját, a 61. Chicagói Nemzetközi Filmfesztiválon pedig Pál Gergelynek ítélték a legjobb operatőrnek járó díjat.

A Valladolidi Nemzetközi Filmfesztivál (Seminci) Európa egyik legrangosabb fesztiválja, mely elsősorban az emberi értékekre hangsúlyt helyező alkotásokat válogat versenyprogramjába. A fesztivál a kezdetek óta elkötelezett a szerzőiség és a független alkotói megközelítések iránt. A Seminci első fődíját, az Arany Tüskét 1960-ban Truffaut Négyszáz csapás című alkotásának ítélték. Idén 29 film volt versenyben, közülük több Cannes-ban és a Velencei Nemzetközi Filmfesztiválon debütált.

film

filmfesztivál

mozi

díjazás

enyedi ildikó

