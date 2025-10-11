Jön az Art Market Budapest, de teljesen új helyszínen, új attrakciókkal

Október 16. és 19. között 15. alkalommal nyílik meg az Art Market Budapest, Közép- és Kelet-Európa legnagyobb kortárs képzőművészeti vására, ami egyben Magyarország legnagyobb évente megrendezésre kerülő kortárs művészeti kiállítása. Ledényi Attila az InfoRádióban elmondta, hogy az idén a 90 kiállítási standon 25 ország több mint ötszáz művészének az alkotásai lesznek láthatók, és mivel egy vásárról van szó, egyben meg is vásárolhatók.

„Új helyszínre költözünk, röviddel ezelőtt nyílt meg Budapest legkorszerűbb és legújabb rendezvény helyszíne, az MTK Sportpark. Ez tovább segít nekünk növelni nemcsak a kiállítói, hanem a látogatói komfortot is” – mondta a rendezvény alapítója, és hozzátette, maximálisan kihasználják az új rendezvényhelyszínből adódó lehetőségeket: ez lesz az első olyan nemzetközi művészeti vásár Magyarországon, ahol egy légtérben mutathatják be a teljes kiállítási anyagot.

Az idei Art Marketen megemlékeznek Moholy-Nagy Lászlóról, akinek most van születésének a 130. évfordulója, és Ledényi Attila arról is beszámolt, hogy kifejezett erőfeszítéseket tettek annak érdekében, hogy mivel a művészet békepárti, az Art Marketen idén két orosz és két ukrán kiállító is legyen. A társművészeteket is igyekeznek bevonni minden évben, ezúttal a Fővárosi Nagycirkusszal állapodtak meg, hogy éppen az új helyszín adta lehetőségek kihasználva akrobatái fognak rövid bemutatókat tartani.

„Az idei évben Közép-Európa kerül a középpontba: New Europe, Új Európa néven egy olyan programot indítunk a Mol Új Európa Alapítvánnyal együtt, amely kifejezetten a regionális együttműködést, a közép-európai művészeti közeg helyzetbe hozását igyekszik támogatni” – mondta a főszervező.

Az Art Market Budapesten különböző szekciókba szervezik a kiállítási anyagot. A kiemeltnek tekintett kiállítási szegmens a kereskedelmi galériákra épül, de tíz évvel ezelőtt létrehozták egy fotószekciót Art Fotó Budapest néven, amely mára az Art Market Budapest kísérő eseménye és Közép- és Kelet-Európa egyetlen nemzetközi fotóművészeti vására. Ezeken a szekciókon kívül minden évben kialakítanak egy úgynevezett projektszekciót, ahol az új, feltörekvő alkotók, például az egyetemek hallgatók művészeti anyagait mutatják be, és az idén újdonság, hogy az új helyszín adottságait kihasználva harminc köztéri szoborból szoborparkot fognak kialakítani, így válik négy szekcióra a 2025-ös kiállítási anyag.