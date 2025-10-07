ARÉNA - PODCASTOK
Sydney, 2014. augusztus 12.2011. december 5-én Sydneyben készült kép Robin Williams amerikai színészrõl. A 63 éves Oscar-díjas hollywoodi komikus, színész, rendezõ és producer 2014. augusztus 11-én az észak-kaliforniai Tiburonban lévõ otthonában elhunyt. A helyi hatóságok közlése szerint halálát fulladás okozhatta, a vizsgálat még folyamatban van. (MTI/EPA/Tracey Nearmy)
Nyitókép: MTI/EPA/Tracey Nearmy

Elég az apámról készült AI-videókból! – Kifakadt a néhai színészlegenda lánya

Infostart

A színész-rendezőt nagyon kiborítja, ha elhunyt édesapját ily módon idézik meg.

„Kérlek titeket, ne küldjetek nekem több AI-videót az apámról. Ne gondoljátok, hogy látni akarom, mert nincs így. Ha csak trollkodni akarsz, láttam már ennél rosszabbat is, ezeket letiltom és továbblépek. De kérlek, ha van benned egy csepp tisztesség, akkor hagyjátok abba ezt vele, velem, sőt mindenkivel szemben. Hülyeség, idő- és energiapazarlás, és hidd el, ez NEM az, amit ő akarna” – írta Instagram-sztorijában Zelda Williams, a 2014-ben elhunyt Robin Williams lánya. A színész-rendező azt nehezményezte, hogy nagyon nagy számú videó kering édesapjáról, amely már a halála után készült a mesterséges intelligencia segítségével.

„Az őrületbe kerget, hogy igazi emberek örökségét leegyszerűsítik arra, hogy »ez nagyjából úgy néz ki és hangzik, mint ők, szóval ez elég«, csak azért, hogy mások borzasztó TikTok-szemetet gyárthassanak belőlük. Nem művészet, amit csináltok, hanem undorító, túltolt hotdogokat csináltok igazi emberi lények életéből, a művészetből, a zenéből, majd lenyomjátok ezt mások torkán, remélve, hogy kaptok érte lájkokat. Undorító. És az ég szerelmére: ne nevezzétek ezt »jövőnek«, az AI csak újrahasznosítja és visszaokádja a múltat, hogy aztán azt újra elfogyasszák. Ez a tartalmak Az emberi százlábúja, annak is a végterméke, miközben az elöl állók csak nevetnek és fogyasztanak” – idézi szavait a 24.hu.

Zelda Williams nem először emelte fel a szavát ez ellen: 2023-ban például „förtelmes Frankenstein-szörnynek” nevezte ezeket a mesterséges intelligencia által generált képmásokat, hozzátéve, hogy rendkívül módon felzaklatta, amikor meghallotta édesapja AI-generált hangját.

