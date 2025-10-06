Ünnepel a Quimby

A terepasztal lovagjai – 35 év szélmalomharc című est azt üzeni, hogy van hely, ahol a dalok még mindig jobbá próbálják tenni a világot. Mert a szélmalmok akkor is forognak, ha épp az ellenszél adja a ritmust - szerepel a koncert ajánlójában.

A közlemény kiemelte, hogy a terepasztal lovagjai kifejezést a Quimby a kezdetektől használta saját magára. Mint írták, a zenekar jövő tavasszal az MVM Dome-ban újra felrajzolja saját kicsi országát a térképre.

"Átlagemberek vagyunk, a világ felfoghatatlanul nagy erőinek kitett játékok. Saját kis történeteiket megharcoló, lovagi erényekre törekvő, szerető-félő, elbukó, felálló esendő hősök.

Éljük és énekeljük, hogy nem vagyunk egyedül, hogy szeretni mindig és mindenhogyan lehet, és kell.

Van, akinek ez szélmalomharcnak tűnik, és van, akinek ez egy izgalmas létforgatag" – idézte Varga Liviust a kommüniké.

A Quimby 1991-ben alakult egy dunaújvárosi próbateremben. a kilencvenes évek második felére már az ország legjobb zenekarai között tartották számon. A Kiss Tibor (ének, gitár), Varga Livius (ütőhangszerek, ének-vokál), Balanyi Szilárd (billentyűk, vokál), Kárpáti Dódi (trombita, ének), Mikuli Ferenc (basszusgitár) és Gerdesits Ferenc (dob) által alkotott együttes eddig tizenhét lemezt jelentetett meg, miközben saját, összetéveszthetetlen hangot alakított ki a hazai könnyűzenei színtéren.

Eddigi lemezeik: A Sip of Story (1993, csak kazettán jelent meg), Jerrycan Dance (1995), Majom-tangó (1996), Diligramm (1997), Ékszerelmére (1999), Morzsák és szilánkok (2001), Káosz amigos (2002), Kilégzés (2005), Family tugedör (2006), Ajjajjaj (2009), Lármagyűjtögető (2009), Kicsi ország (2010), Instant szeánsz (2011), Kaktuszliget (2013), English Breakfast (2016), Jónás jelenései (2016).

Nagy slágereik közé tartozik mások mellett a Hintalógalopp, a Fekete Lamoure, az Autó egy szerpentinen, a Halleluja, a Libidó és a Most múlik pontosan. A csapat nemcsak Magyarország valamennyi jelentős fesztiválján és klubjában, hanem Európa számos kiemelt koncerthelyszínén is fellépett.