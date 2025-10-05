Filmen a legendás magyar fesztiválok – a rendező elárulta a titkot

Magyarország az elmúlt két évtizedben Európa egyik fesztivál-nagyhatalmává vált olyan rendezvényeivel, mint a Sziget, a VOLT, a Balaton Sound, a Művészetek Völgye, a Fishing on Orfű vagy a Paloznaki Jazzpiknik. A film arra keresi a választ, honnan indult mindez, mit jelentett a szabadság a kilencvenes évek fiatalságának, és mit jelent ma a Z generációnak, mit keresnek a húszas éveikben járók egy fesztiválon, miért térnek vissza újra és újra a negyvenesek, ötvenesek, hogyan alakult át a zene, a fogyasztási szokások és az egész fesztiválkultúra.

„A hazai fesztiválkultúra történetét feldolgozó dokumentumfilm több évtizedet érint, a jelent is és a 90-es éveket, saját felvételekkel, a 2024-es fesztiválok forgatásain készültek sok-sok zenével” – mondta az InfoRádióban Csizmadia Attila a film társrendezője.

Nem a nosztalgia vezérelte az alkotókat a dokumentumfilm elkészítésekor, hanem a társrendező bevallása szerint azt a popkulturális történetet dolgozták fel, amikor „a 90-es évek elején fiatalemberek mertek nagyot álmodni, értéket alkotni és létrehoztak egy olyan kulturális produkciórendszert, amely sok millió embernek okozott, és okoz a mai is örömöt és közösségi élményt”.

A visszaemlékezés főszereplői azok a karakterek, akiknek az élettörténetüket is meghatározza a fesztiválok elindítása, és olyan művészek, akik a jelenhez szólnak. Például a főszervezők, alapítók, mint Gerendai Károly, Márta István, Lobenwein Norbert, Fülöp Zoltán, Müller Péter Sziámi vagy Lovasi András. A zenészek között szerepel a Quimby-ből Kiss Tibi, Varga Líviusz, a Halott Pénzből Marsalkó Dávid, Járai Márk, a Carson Coma, Pogány Induló, Beton.Hofi, Sisi vagy a Blahalouisiana, a Margaret Island, Deva, a Kaláka és az Európa Kiadó a Fesztiválországban.

„Színes világot mutatunk be, a zene mellett összművészeti élményt és szubkultúrákat is az egyébként szórakoztató a filmben” – hívta fel a figyelmet Csizmadia Attila.