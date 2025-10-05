ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.26
usd:
330.65
bux:
100462.96
2025. október 5. vasárnap Aurél
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: YouTube

Filmen a legendás magyar fesztiválok – a rendező elárulta a titkot

Infostart / InfoRádió - Rozgonyi Ádám

Már látható a hazai mozikban a Fesztiválország című zenés dokumentumfilm, amely a magyar könnyűzenei fesztiválok több mint három évtizedes történetét és kialakulását mutatja be. Az alkotás a kulisszák mögé is betekintést enged, megszólaltatja a fesztiválok megálmodóit és a zenészvilág képviselőit – mondta el az InfoRádióban Csizmadia Attila társrendező.

Magyarország az elmúlt két évtizedben Európa egyik fesztivál-nagyhatalmává vált olyan rendezvényeivel, mint a Sziget, a VOLT, a Balaton Sound, a Művészetek Völgye, a Fishing on Orfű vagy a Paloznaki Jazzpiknik. A film arra keresi a választ, honnan indult mindez, mit jelentett a szabadság a kilencvenes évek fiatalságának, és mit jelent ma a Z generációnak, mit keresnek a húszas éveikben járók egy fesztiválon, miért térnek vissza újra és újra a negyvenesek, ötvenesek, hogyan alakult át a zene, a fogyasztási szokások és az egész fesztiválkultúra.

„A hazai fesztiválkultúra történetét feldolgozó dokumentumfilm több évtizedet érint, a jelent is és a 90-es éveket, saját felvételekkel, a 2024-es fesztiválok forgatásain készültek sok-sok zenével” – mondta az InfoRádióban Csizmadia Attila a film társrendezője.

Nem a nosztalgia vezérelte az alkotókat a dokumentumfilm elkészítésekor, hanem a társrendező bevallása szerint azt a popkulturális történetet dolgozták fel, amikor „a 90-es évek elején fiatalemberek mertek nagyot álmodni, értéket alkotni és létrehoztak egy olyan kulturális produkciórendszert, amely sok millió embernek okozott, és okoz a mai is örömöt és közösségi élményt”.

A visszaemlékezés főszereplői azok a karakterek, akiknek az élettörténetüket is meghatározza a fesztiválok elindítása, és olyan művészek, akik a jelenhez szólnak. Például a főszervezők, alapítók, mint Gerendai Károly, Márta István, Lobenwein Norbert, Fülöp Zoltán, Müller Péter Sziámi vagy Lovasi András. A zenészek között szerepel a Quimby-ből Kiss Tibi, Varga Líviusz, a Halott Pénzből Marsalkó Dávid, Járai Márk, a Carson Coma, Pogány Induló, Beton.Hofi, Sisi vagy a Blahalouisiana, a Margaret Island, Deva, a Kaláka és az Európa Kiadó a Fesztiválországban.

„Színes világot mutatunk be, a zene mellett összművészeti élményt és szubkultúrákat is az egyébként szórakoztató a filmben” – hívta fel a figyelmet Csizmadia Attila.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Kultúra    Filmen a legendás magyar fesztiválok – a rendező elárulta a titkot

gerendai károly

lovasi andrás

márta istván

müller péter sziámi

fesztiválország

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Filmen a legendás magyar fesztiválok – a rendező elárulta a titkot

Filmen a legendás magyar fesztiválok – a rendező elárulta a titkot
Már látható a hazai mozikban a Fesztiválország című zenés dokumentumfilm, amely a magyar könnyűzenei fesztiválok több mint három évtizedes történetét és kialakulását mutatja be. Az alkotás a kulisszák mögé is betekintést enged, megszólaltatja a fesztiválok megálmodóit és a zenészvilág képviselőit – mondta el az InfoRádióban Csizmadia Attila társrendező.
VIDEÓ
Hogyan lett Ferencjóska az aradi hóhérból? Katona Csaba, Inforádió, Aréna
Mit hozott és mit vitt a koppenhágai EU-csúcs? Pesztericz-Kalas Vivien, Inforádió, Aréna
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.06. hétfő, 18:00
Mészáros Andor
az Eötvös Loránd Tudományegyetem BTK Történeti Intézetének docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Szomorú hír érkezett a Balatonról, drámai adatot mértek reggel

Szomorú hír érkezett a Balatonról, drámai adatot mértek reggel

Aggasztóan alacsony szintre süllyedt a Balaton vízszintje, jelenleg 66 centiméteren áll, ami még nem közelíti meg a valaha mért legalacsonyabb, 23 centiméteres szintet, de a maximális szabályozási szintnek csupán körülbelül a felét teszi ki - írja a Telex.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Még egy utolsó rohamot indít a kellemes őszi idő: kicsit melegszik az idő a jövő héten

Még egy utolsó rohamot indít a kellemes őszi idő: kicsit melegszik az idő a jövő héten

A hőmérséklet lassan emelkedik, a hét közepén ismét eléri a csúcshőmérséklet a 20 Celsius-fokot, és a hajnali fagyok is megszűnnek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Five killed in large Russian missile and drone attack, Zelensky says

Five killed in large Russian missile and drone attack, Zelensky says

Russia says it carried out an overnight strike on Ukrainian military and infrastructure targets.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 4. 18:12
Kutyákat rajzol új 3000 forintosaira a jegybank
2025. október 3. 19:31
Káel Csaba ománi–magyar opera világpremierjét rendezi Maszkatban
×
×
×
×