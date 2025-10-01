Meghalt Elek Judit

A közleményben kiemelték: a párizsi Cinema Du Réel fesztiválon retrospektív vetítéssel tisztelegnek Elek Judit munkássága előtt. Szerda este a Meddig él az ember? című, 1967-es filmje lesz látható, amellyel nemzetközi sikerek sorát aratta.

Elek Judit 1961-ben végzett a Színház- és Filmművészeti Főiskola rendezői szakán, első munkáit a Balázs Béla Stúdióban készítette. Nevéhez fűződik többek közt a tiszaeszlári vérvádpert feldolgozó Tutajosok című kétrészes játékfilm, valamint az Ébredés című film, amelyért 1996-ban a salernói fesztivál nagydíját kapta meg.

Férjével, Kézdi-Kovács Zsolttal hozták létre a Dánielfilm Stúdiót, ahol dokumentumfilmeket készítettek, itt született két utolsó játékfilmje is, a Hét nyolcadik napja és a Visszatérés/Retrace.

Utolsó filmes munkáját, az És a halottak újra énekelnek című koncertfilmet az erdélyi zsidók hátrahagyott kottáiból építette fel.

2008-ban Kossuth-díjjal tüntették ki, 2009-ben megkapta a Magyar Mozgókép Mestere címet. 2020-ban neki ítélték a Magyar - Zsidó Emlékezet Díjat, 2023-ban a cannes-i nemzetközi filmfesztiválon mutatták be a Sziget a szárazföldön című filmje felújított változatát. 2024-ben a Magyar Mozgókép Fesztivál életműdíjával tüntették ki.