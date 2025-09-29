Sting jővőre újból Magyarországon koncertezik

Sting új, európai dátumokat adott hozzá a Cherrytree Music Company és a Live Nation által szervezett, nagy sikerű Sting 3.0 című koncertsorozatához. A sztárelőadó, a Police egykori frontembere régi zenésztársa, a virtuóz gitáros Dominic Miller, valamint a dobos Chris Maas (Mumford & Sons, Maggie Rogers) társaságában tér vissza, és legnagyobb slágerei mellett ritkán hallható dalokat is előad - közölték a szervezők.

Az énekes legújabb koncertlemeze, a 3.0 Live idén tavasszal jelent meg; a turné európai része az amerikai és dél-afrikai állomásokat követi. Mint írták, a Sting 3.0 című turné a zenész óriási repertoárjának válogatott darabjait egy háromtagú formáció lencséjén keresztül mutatja be, de a legfrissebb Sting-szerzemény, az I Wrote Your Name (Upon My Heart) is el fog hangzani. E dal mellett a koncertalbumon a Be Still My Beating Heart is hallható, amelynek korábban még nem jelent meg koncertváltozata.

Sting (eredeti nevén Gordon Sumner) eddig tizenöt stúdióalbumot készített, legutóbb 2021-ben jelent meg ilyen lemeze The Bridge címmel.

Változatos és rendkívül sikeres karrierje során elképesztő mennyiségű slágerlistás dalt, számos elismerést és több mint 100 millió eladott lemezt produkált, beiktatták a Rock and Roll Hall of Fame tagjai közé. Az újhullám egyik meghatározó zenekarának, a Police-nak 1977 és 1983 között volt énekese és basszusgitárosa, Andy Summers gitáros és Stewart Copeland dobos mellett. 1984-től dolgozik szólóban.

A 74-ik születésnapját csütörtökön ünneplő énekes első budapesti koncertje 1988-ban az Amnesty International turnéja során volt, amikor Peter Gabriellel, Bruce Springsteennel és Tracy Chapmannel a Népstadionban lépett fel. 2004-ben 250 ezer ember előtt zenélt az ingyenes Kapcsolat koncerten a fővárosi Felvonulási téren.

Legutóbb tavaly májusban adott koncertet Magyarországon.

Sting karitatív tevékenységéről is ismert; olyan emberi jogi szervezeteket támogat, mint a Rainforest Fund, az Amnesty International. Feleségével, Trudie Stylerrel közösen alapította 1989-ben a Rainforest Fundot a világ esőerdői és az ott élő őslakosok védelme érdekében.