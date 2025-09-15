ARÉNA
Nyitókép: Pixabay

Itthon a magyar sztárok a menők

Infostart / MTI

Csupán öt külföldi előadó fért fel a magyarok húszas Spotify-toplistájára, míg a YouTube-on egyetlen világsztár sem került be az ország legkedveltebb énekesei közé.

Egyebek mellett erre mutat rá a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) zenehallgatási szokásainkat elemző friss kutatása, amely a YouTube és a Spotify 2024-es slágerlistáit vette górcső alá - közölte az NMHH. A tanulmányból az is kitűnik, hogy az online térben népszerű előadók dalai egyre többször tűnnek fel a hazai rádiók kínálatában.

Tavaly is saját előadóit hallgatta legszívesebben a magyar internetes közönsége: Azahriah és DESH kirobbanthatatlan maradt a 2024-es zenei toplisták éléről, a magyarországi művészek így például itthon a Spotify világranglistáját vezető amerikai előadókat, Billie Eilisht és Sabrina Carpentert is maguk mögé tudták utasítani.

"A zenei platform felhasználói világszerte az utóbbi énekesnő slágereit streamingelték a legtöbb, csaknem 6 milliárd alkalommal.

Ugyanitt a legnépszerűbb világsláger Billie Eilish "Birds of a Feather" című dala volt, csaknem 1,8 milliárd lejátszással – bár Sabrina Carpenter "Espresso" című slágere ettől csupán 650 ezer streamingeléssel maradt le" - írták: hozzátéve: a YouTube világranglistáján eközben globális szinten ROSÉ és Bruno Mars "APT." című dala volt a legnépszerűbb dal, közel 1,4 milliárd lejátszással.

Az NMHH rámutatott: a Kárpát-medencére tekintve mindeközben az látható, hogy mindeközben a magyarok körében már nem annyira népszerűek a külföldi előadók, mint korábban.

A "legkapósabb" énekes ezúttal is Azahriah volt: szóló számaival és több mint 50 millió lejátszással ő lett a Spotify magyarországi közönségének favoritja,

de emellett három formációval is bekerült a top20-ba - tudatták.

A listavezető énekes DESH-sel és Young Fly-jal közösen előadott "PANNONIA" című dala 2024-ben mind a Spotify-on, mind a YouTube-on az ország leghallgatottabb slágere volt – a szerzeményt a hazai felhasználók a két platformon összesen több mint 35 millió alkalommal játszották le - közölték, megjegyezve:

a YouTube-on eközben DESH szólóban összesen 305 millió, Azahriah pedig 277 millió megtekintést ért el.

A külföldi előadók közül a Spotify magyarországi közönségkedvence Billie Eilish volt: az amerikai énekesnő dalait a hazai felhasználók több mint 11 és fél milliószor játszották le, míg a YouTube itthoni közönsége a nem magyar előadók közül Eminem dalait hallgatta meg a legtöbbször – mintegy 38 és fél millió alkalommal. Az ország kedvenc külföldi slágere a Spotify-on Artemas "I like the way you kiss me" című dala volt több mint 7 millió lejátszással, míg a YouTube-on csaknem 16 és fél millió megtekintéssel a Disturbed együttes "The Sound of Silence" című szerzeménye lett a listavezető külföldi sláger.

Az NMHH tanulmánya rámutat, hogy az online térben népszerű előadók egyre többször jelennek meg a rádiók kínálatában is, de egyes művészek továbbra is jóval kevesebbszer szerepelnek a rádiók repertoárjában, mint amennyiszer azt az online platformok felhasználói elvárnák. A rádiós top20-ba például az internetes platformok népszerű előadói közül mindössze a Follow The Flow együttes került be,

míg az online összesen 61 milliószor streamelt Azahriah "csupán" 16 ezer alkalommal volt hallható a 144 adón a teljes év során – ezzel a rádiós toplista 24. helyét elfoglalva .

A rádiók megpróbálják ugyan követni a zenei ízlések változását, és törekszenek a népszerű slágerek műsorra tűzésére, az obszcén dalszövegek vagy a saját célközönségük eltérő ízlése miatt azonban gyakran előfordulhat, hogy egyes zeneműveket nem tesznek közzé, bármennyire is kedveltek azok egyébként online.

A médiahatóság jelezte, hogy a világ és a magyarok 2024-es Spotify- és YouTube toplistái, valamint a médiahatóság teljes tanulmánya már elérhető az NMHH honlapján: https://nmhh.hu/cikk/254650/2024es_zenei_toplistak_a_Spotify_es_a_YouTube_lejatszasi_listai_alapjan

nmhh

youtube

spotify

