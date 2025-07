Visszavonult a heavy metal koronázatlan királya - videó

A stílus egyik legnagyobb ikonja, Ozzy Osbourne egy utolsó, felejthetetlen koncerttel búcsúzott el a közönségtől és a színpadtól. A Back To The Beginning című koncertet a birminghami Villa Park stadionban rendezték meg, és ez volt az első alkalom húsz év után, hogy az eredeti Black Sabbath-tagok – Geezer Butler, Tony Iommi és Bill Ward – újra együtt léptek fel. Egyben ez volt az utolsó alkalom is - írja a hirado.hu.

A 76 éves Osbourne – akit sokan a heavy metal alapítójaként tisztelnek – éveken át tartó egészségügyi problémákkal, köztük Parkinson-kórral küzdött, és korábban már vissza kellett mondania több koncertjét is. Felesége, Sharon Osbourne kezdeményezésére született meg az ötlet: legyen egy utolsó fellépés, ahol Ozzy méltó módon búcsúzhat rajongóitól. A koncert monumentális volt: 40 ezer rajongó előtt, egy drágaköves koponyákkal díszített fekete trónról emelkedett fel a színpadra Ozzy, és így kezdte meg a műsort szólókarrierjének legismertebb dalaival, mint a Mr. Crowley vagy a Crazy Train. Ezt követte a Black Sabbath színpadra lépése, a zenekari tagok együtt adták elő a klasszikusokat, többek között az Iron Mant és a Paranoidot.

„Fogalmad sincs, mit jelent ez nekem – köszönöm a szívem legmélyéről”

– mondta könnyeivel küszködve a közönségnek, miközben végig ülve énekelt, de hangja és ikonikus tekintete mit sem vesztett erejéből. A rajongók végig a nevét skandálták, miközben Ozzy újra és újra buzdította őket.

A show-t többek között a Metallica, Slayer, Halestorm és Guns N’’ Roses tagjai is színesítették, sőt, a színpadra lépett több világsztár is, például Steven Tyler, Ronnie Wood, Yungblud, Travis Barker, Chad Smith és sokan mások, akik szupercsapatok formájában tisztelegtek Osbourne előtt. A fellépők egybehangzóan állították: nélküle és a Black Sabbath nélkül nem léteznének ma azok a zenekarok, melyek milliókat inspirálnak.

A 76 year-old man with severe Parkinson's who can't stand anymore and can still command the stage and captivate every single person in the audience...



Ozzy Osbourne your legacy will be forever untouched. pic.twitter.com/v4ID7N02xi — ?Sabrina? (@Europe4CYJ) July 5, 2025

A Metallica frontembere, James Hetfield így fogalmazott: „Black Sabbath nélkül nem lenne Metallica.” A legendás Anthrax gitárosa, Scott Ian pedig hozzátette: „Nem búcsúzni jöttünk, hanem köszönetet mondani.”

A stadionban egész nap hatalmas Ozzy- és Black Sabbath-strandlabdák pattogtak, a kivetítőkön pedig hírességek – Billy Idol, Dolly Parton, Ricky Gervais, Sir Elton John – videóüzenetei emelték az est fényét. A házigazda, Jason Momoa arról beszélt: a heavy metal sokak számára menedék volt, Black Sabbath zenéje pedig generációkat inspirált.

A koncert teljes bevétele jótékony célra megy: a Cure Parkinson’s alapítványnak, a Birminghami Gyermekkórháznak, valamint az Acorn’s gyermekhospice-nak ajánlották fel.

A Black Sabbath 1968-ban alakult Birminghamben, és több mint 75 millió eladott lemezzel vált a világ egyik legsikeresebb metálzenekarává. 2006-ban a Rock and Roll Hírességek Csarnokába is bekerültek, és számos életműdíjat kaptak – köztük Grammyt és Ivor Novello-díjat is.

A mostani koncert volt az első fellépésük két évtized után – és egyben az utolsó is. A show végén tűzijáték és hangos ováció zárta le a történelmet író estét. A rajongók számára ez volt a végső tisztelgés a „Sötétség Hercege” előtt.

„Óriási élmény, hogy itt lehettem” – mondta a 19 éves Calum Kennedy Skóciából. „Ez volt minden idők legnagyobb metálkoncertje.” Ben Sutton, 24 éves rajongó így nyilatkozott: „Fontos volt, hogy mi, a fiatalabb generáció is megismerjük ennek a műfajnak a gyökereit. Megtiszteltetés, hogy elbúcsúzhattam tőle.” Egy másik néző, Steve Townson hozzátette: „Ott voltam az elején. Örülök, hogy itt lehetek a végén.”