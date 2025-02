Hallhatatlan albummal tiltakoznak a brit zenészek

Az új tervezet értelmében a mesterséges intelligencia fejlesztői felhasználhatnák az alkotók interneten található tartalmait modelljeik fejlesztéséhez, hacsak a jogtulajdonosok nem döntenek úgy, hogy elzárkóznak ez elől.

A művészek remélik, hogy az Is This What We Want? (Ezt akarjuk?) című album felhívja a figyelmet arra, hogy a tervezet elfogadása milyen hatással lehetne a brit zeneiparra és a zenészek megélhetésére. A néma lemez teljes nyereségét a Help Musicians nevű jótékonysági szervezetnek ajánlják fel.

Along with 1,000 musicians, today we're releasing an (almost) silent album protesting the UK government's plan to upend copyright law to benefit AI companies.



It's an album of recordings of empty studios & performance spaces, representing the effect the govt's plans would have… pic.twitter.com/OG1xhDk9yL