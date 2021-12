Folyamatosan megkérdőjelezi önmagát Nagy-Kálózy Eszter

Gyönyörű szerep, csodálatos lehetőség, melyben nagy mélységek vannak: így beszélt Nagy-Kálózy Eszter érdeklődésünkre a friss premierjében, a grúz David Doiasvili által a Vígszínházban rendezett Sirályban alakított Arkagyináról.

"Olyan amplitúdókkal lehet eljátszani, olyan szélsőségeket lehet bejárni benne, ami igenis erőt próbáló, színészt próbáló feladat, de ha valaki bele tud mélyedni a szerepbe, akkor hihetetlen csoda azt játszani" – tette hozzá.

A színésznő Csehov teljes életművét különleges értéknek tartja, ami nem véletlenül foglalkoztatja a rendezőket máig, hiszen annyi mindent érdemes átgondolni a darabok kapcsán. Felidézte azt is, hogy az asztali próbák során szinte mondatról mondatra elemezték, hogy a szereplők mit miért és kinek mondanak.

"Annyi kérdés tehető fel és annyiféle válasz is adható a darabbal kapcsolatosan a rendezői koncepciótól függően.

A Sirály az emberről szól, mindenki bele tudja sűríteni azt, amit megélt.

Persze kell a rendező és a színész fantáziája is, de mindenki mindig talál valamit a darabban, ami a saját életéhez kapcsolható" – mondta.

Tragikomikus pillanatok a darabban

A művészeket is kérdések elé állítja a darab a színésznő szerint, például azzal kapcsolatban, hogy vajon szükség van-e új formákra, azokat tudatos döntésként hozzák-e létre, vagy pedig a régi formák bizonyos dolgok kifejezésére való alkalmatlansága hívja elő szükségszerűen azokat.

"Ma minél közelebb akarunk kerülni a természetességhez, miközben van a színészetben stilizáció is, de mégis minél őszintébbek akarunk lenni, ehhez keresünk újabb és újabb formákat. Ennél a darabnál különösen fontos, hogy hogyan tudunk minél őszintébben megszólalni" – fogalmazott. Arról, hogy a darab eredetileg vígjáték, ám mégis sok drámai pillanata van, elmondta: valóban lesznek humoros részek benne, ahogyan az életben is gyakran jellemző a tragikomikum. De szól a darab a valódi érzelmek hiányáról, saját önáltatásainkról és a lehetőségekről is, amelyek előttünk állnak.

Nagy-Kálózy Eszter hivatásáról elmondta:

gyakran kérdőjelezi meg önmagát, ami nem baj, ha nem túlzott mértékben történik.

"Egészséges mértékben kötelező is az embernek saját magát megkérdőjelezni, nagyon nehéz tovább lépni, ha folyton elégedettek vagyunk saját magunkkal" – vélekedett.

Az elégedettségnek később azért megvan a helye az életben: Nagy-Kálózy Eszzter szerint inkább később, és úgy, ha mások által tudatosul az emberben.

Férje az igazgatója

A járványhelyzet kapcsán elmondta: nyugalmat érez most a színházban, rég volt utoljára a társulatban megbetegedés, és az sem volt tömeges. A színház kapcsán beszélt arról is, milyen érzés és helyzet az, hogy férje, Rudolf Péter vezeti a teátrumot, amelynek tagja.

"Erre még nem tudok pontos választ adni, ez az év az, amikor kiderül, hogy működik-e, nemcsak Péternek és nekem, hanem másoknak is.

Bízom benne, ha ez sokkal több feszültséggel jár, mint amit lehet kezelni, akkor le fogjuk vonni a következtetéseket.

Egyelőre én nem érzem azt, hogy ebből bármi gond lenne, de nem csak az én véleményem számít" – mondta.

Nyitókép: MTVA Fotó: Zih Zsolt