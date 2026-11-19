„Elég hülyének érzem magam, hogy ilyen sok pénzt elköltöttem anélkül, hogy annak bármi eredménye lett volna” – mondta a világ leggazdagabb embere szerdán egy interjúban egy konferencián, amelyet a New York Times című amerikai lap szervezett.

„Ha visszamehetnék az időben, kevesebbet költöttem volna erre” – tette hozzá.

A republikánus kampány támogatása során Musk különösen nagy súlyt fektetett Texas államra, ahol a nagyobb vállalatainak, például a Teslának és a SpaceX-nek a székhelye van. A techmogul pénze azonban nem segített: a Texas állam szenátusi helyéért folytatott versenyben James Talarico, a demokraták jelöltje egyértelmű győzelmet aratott a republikánus Ken Paxtonnal szemben. A kormányzói széket pedig a demokrata Gina Hinojosa hódította el a hivatalban lévő republikánus Greg Abbott-tól.

A választás előtt Musk az X-en maga is támadásokat intézett Talarico ellen, illetve általában is a demokraták ellen szította a hangulatot. Egyik bejegyzésében például azt állította, hogy a Demokrata Párt politikusai – ha 2028-ban megnyerik az elnökválasztást és többséget szereznek a képviselőházban és a szenátusban is – „meg fogják nyitni a határokat” azzal a céllal, hogy állandó többséget biztosítsanak maguknak a bevándorlók tömeges beáramlása révén.

Még a szavazás előtti napon is arra biztatta az embereket, hogy szavazzanak a republikánus jelöltekre.

A demokraták elsöprő győzelme után Musk, aki korábban a „gyűlölet pártjának” nevezte a Demokrata Pártot, mintha más hangnemet kezdene megütni. Gina Hinojosa megválasztott texasi kormányzóval kapcsolatban úgy nyilatkozott, hogy „meglehetősen mérsékelt” politikusnak tartja, és „minden rendben lesz vele Texasban”.

Úgy látom, mindkét pártban vannak pozitív és negatív elemek – fogalmazott, egyúttal sietett eltávolítani magát Donald Trump elnök MAGA-mozgalmától.

Elon Musk a világ leggazdagabb embere, vagyona becslések szerint elérheti a 900 milliárd dollárt. Több mint 250 millió dollárral támogatta 2024-ben Donald Trump elnökválasztási kampányát, és Trump második ciklusa elején egy ideig az elnök közeli munkatársa volt a Fehér Házban. Nézeteltéréseik miatt ez a munkakapcsolat megszakadt, de később nagyrészt megbékéltek.

Musk az interjút Kínából adta, ahova az Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) csúcstalálkozóján részt vevő amerikai delegáció tagjaként érkezett.