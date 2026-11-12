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Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (b) és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök az Európai Politikai Közösség (EPK) 7. csúcstalálkozóján Koppenhágában 2025. október 2-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Ritzau/Ida Marie Odgaard

A nagy vita előtti két kis vita – Először Európa, majd az Európai Unió ül össze most

InfoRádió

Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem docense a kétnapos dublini európai találkozóval kapcsolatban az InfoRádióban elmondta: a 48 országos csoportosulás immár 9. alkalommal ül össze 4 év alatt, másnap viszont már az unión kívül álló országok nélkül, informálisan, a november végi csúcsot előkészítő vitát folytatnak a tagállamok a következő 7 éves költségvetésről és az ezzel immár szorosan összefüggő ukrajnai finanszírozásról. Utóbbi lehetséges módjáról is beszélt a szakértő.

Politikai, politikusi nagyüzem Dublinban (Írország); csütörtökön az Európai Politikai Közösség (EPC) találkozóját tartják – már a kilencediket –, pénteken informális EU-csúcs lesz.

Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem docense előbbi fórumról elmondta, nem egy nemzetközi intézmény, inkább egy informális tanácskozás, amely 2022-ben indult el Emmanuel Macron francia elnök kezdeményezésére olyan fórumként, amelyek közel vannak az EU-integrációhoz, mégsem tagok, ők meg tudják itt beszélni azokat a fontos kérdéseket, amelyek a kapcsolataikat és a közös vízióikat tartalmazzák; benne vannak észak- és nyugat-európai országok, az Egyesült Királyság és Svájc is, de egy sor balkáni ország is – Koszovó, Montenegró, Bosznia-Hercegovina, Albánia, de még Ukrajna, Moldova, Azerbajdzsán, Törökország is –, összesen 48 állam.

Fontos témáik most

  • Ukrajna helyzete, a biztonság és a békétől való távolság,
  • az energia,
  • a versenyképesség,
  • a demokrácia és hibrid fenyegetések.

Ennek a fórumnak a feladata tehát abban áll, hogy közvetlen kapcsolatot biztosítson európai államok között attól függetlenül, hogy EU-tagok el. Ez egyeztetési lehetőség, döntési jogkörei nincsenek, bilaterális egyezkedésekre és az EU külkapcsolati rendszereinek fejlesztésére megfelelő, de persze fontos kérdéseket is előkészíthet, amelyek aztán jogi formában is bekerülnek az EU rendszereibe.

Ukrajna

Gálik Zoltán külön kitért a biztonság kérdésére annak kapcsán, hogy a minap orosz-amerikai-ukrán egyeztetés zajlott a háború lezárása utáni rendezésről, ahol viszont nem kaptak szerepet európai politikusok; ott lehettek, de nem ülhettek oda a tárgyalóasztalhoz, ami az öreg kontinensnek nem túl jó üzenet.

„Mindig azt mondtam, az EU és tagállamai nélkül nem lehet rendezni az ukrán kérdést, hiszen nem arról van szó, hogy egyszerre leüljenek az országok, és állapodjanak meg valamiben akár az EU feje fölött is a nagyhatalmak. Egy több lépcsős folyamatról van szó, aminek fontos jogi, biztonságpolitikai, gazdasági garanciarendszereket kell majd kiépítenie. Itt inkább egy olyan eszmecseréről van szó, aminek több nagy kérdés volt a középpontjában:

  1. milyen európai biztonsági garanciák képzelhetők majd el
  2. mi lesz, ha szükség lesz a NATO-országok jelenlétére, az Egyesült Királyság, Norvégia és Törökország mit tud ehhez hozzátenni
  3. milyen feltételekkel lehet ellenőrizni a tűzszünetet, hogyan illeszkedik ebbe a rendszerbe Európa?”

Ezek a kérdések a pénteki informális EU-csúcson is fókuszban lesznek, miközben törések is láthatók az unióban emiatt.

Gálik Zoltán rámutatott: az európai uniós költségvetés jövőjével kapcsolatban a mesterséges intelligencia stratégiaalkotó szerepében és a ráfordítások sarokköveiben meg kell tudni állapodni majd, a vita abban áll, hogy az Ukrajna finanszírozásával kapcsolatos november 26-27-ei Tanács-ülés előtt milyen irányba mozduljanak el, ott lesz igazán kiélezett vita, az előkészítés zajlik most.

„Ukrajna rövid távú problémája, hogy 70 milliárd eurót kellene 2027-ben az eddigi megszavazott 90 milliárdon túl biztosítani, hosszú távon pedig az a kérdés, hogy Ukrajnát hogyan lehetne finanszírozni. Érezni most egy fontos elmozdulást a korábbi német állásponttól. Németország most már nem fogadná el azt, hogy néhány tagállam – például Magyarország, Csehország, Szlovákia – tartósan kimaradjon a költségekből, miközben a többiek viselik a terheket. A következő uniós pénzügyi ciklusban a németek folyamatos finanszírozást is biztosítanának Ukrajnának, a korábbi hitelfelvételi konstrukció és az orosz befagyasztott tőkejövedelmek felhasználása újra felmerül.”

Fedezet lehet az orosz pénzek tőkejövedelme

Utóbbival kapcsolatban éles vita van, mivel Brüsszel (Belgium) nem járulna hozzá a felolvasztáshoz; mintegy 200 milliárd dollárnyi orosz vagyon érintett, éppen belga letéti számlákon van. A docens erről tisztázta: nem a vagyonhoz nyúlnának hozzá, hanem a vagyonból keletkező tőkejövedelmekről van szó, beépítenék olyan hitelkonstrukciókba, amelyekben fedezetként szerepelhetnének ezek a tőkejövedelmek, lassan két éve próbálja ezt az EU megvalósítani, de Belgium nem szeretné, ha piaci pozíciói emiatt meggyengülnének, ezért nem is biztos, hogy ez lesz a megoldás.

A cikk Kocsonya Zoltán interjúja alapján készült.

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A nagy vita előtti két kis vita – Először Európa, majd az Európai Unió ül össze most

A nagy vita előtti két kis vita – Először Európa, majd az Európai Unió ül össze most

Gálik Zoltán, a Corvinus Egyetem docense a kétnapos dublini európai találkozóval kapcsolatban az InfoRádióban elmondta: a 48 országos csoportosulás immár 9. alkalommal ül össze 4 év alatt, másnap viszont már az unión kívül álló országok nélkül, informálisan, a november végi csúcsot előkészítő vitát folytatnak a tagállamok a következő 7 éves költségvetésről és az ezzel immár szorosan összefüggő ukrajnai finanszírozásról. Utóbbi lehetséges módjáról is beszélt a szakértő.
 

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