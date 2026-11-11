Sugárzás szivároghat a csernobili erőműből, rögtön megindult a pénzgyűjtés a javításra

303 millió eurónyi (mintegy 110 milliárd forint) felajánlás érkezett a csernobili atomerőmű megrongálódott védőburkának helyreállítására egy Párizsban rendezett nemzetközi donorkonferencián – írja az Index.

A 2025 elején megsérült betonszarkofág javítása azért lenne sürgős, mert az amerikai külügy szerint enélkül fennáll a radioaktív anyagok kiszivárgásának veszélye.

Párizs kedden ismertette a konferencia eredményét: az eseményen 14 ország és nemzetközi szervezet vállalt pénzügyi hozzájárulást, köztük az Egyesült Államok, az Európai Unió és Németország. A szervezők a következő hónapokban további támogatásokra is számítanak, Görögország és Hollandia például még nem jelentette be a felajánlását.

Carsen Schneider környezetvédelmi miniszter bejelentette: Németország 50 millió euróval járulna hozzá a javításhoz. A francia pénzügyminiszter, Roland Lescure október közepén jelezte, hogy a G7 országai összesen 260 millió eurót biztosítanak a helyreállításhoz. Az Egyesült Államok már április végén jelezte, hogy mintegy 100 millió dollárt szán a munkálatokra, és arra kérte a többi tagállamot, hogy szintén támogassák a kezdeményezést.

A konferenciát a világ hét legfejlettebb ipari országát tömörítő G7 külügyminiszteri tanácskozásával párhuzamosan tartották Párizsban. A gyűjtés célja az volt, hogy lehetővé váljon a csernobili atomerőmű 1986-os katasztrófája után felépített, majd később újabb védőburkolattal lefedett sérült reaktor biztonsága. A veszélyes létesítményt borító új szarkofág az orosz-ukrán háború során sérült meg, egy drónbecsapódás következtében.