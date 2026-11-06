Putyin küldöttét fogadta Trump, beszédes nyilatkozatot tett utána, Európát is említve

Újságíróknak nyilatkozva Trump nem árulta el, miről tárgyaltak, de kijelentette, hogy hamarosan megállapodás születhet az ukrajnai háború rendezéséről. Hozzátette, hogy a megoldás „akár egész Európát érintheti"”.

„Ez egy nagy jelentőségű megállapodás lesz, és nem csak Ukrajnát fogja érinteni. (…) Azt is mondhatnám, hogy akár egész Európát érintheti. Nagyszerű, csodálatos megállapodás lesz, és mindenki el lesz ragadtatva tőle” – mondta Trump.

Trump különmegbízottja, Jared Kushner közölte, hogy csütörtökön Brüsszelben amerikai tisztviselők „termékeny és érdemi megbeszéléseket” folytattak Ukrajnával, a NATO-val és az európai partnerekkel az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciákról, valamint egy szélesebb körű európai biztonsági architektúráról.

Kushner a közösségi médiában közzétett bejegyzésében beszámolt arról, hogy a tárgyalók öt fő célt vizsgálnak: állandó biztonsági konzultációk, megbízható válságkommunikáció, nagyobb katonai átláthatóság, az eszkalációs kockázatok csökkentését célzó kölcsönös intézkedések, valamint a hosszú távú európai biztonság és stabilitás tartós kerete.

„Bármely megállapodásnak teljes mértékben tiszteletben kell tartania minden nemzet szuverenitását, területi integritását és független döntéshozatalát” – fejtette ki Kushner. – Minden ország megtartja a saját biztonsága és szövetségei feletti hatalmát, és egyetlen ország sem rendelkezik vétójoggal egy másik ország szuverén döntései felett. A NATO továbbra is központi szerepet fog betölteni az európai kollektív védelemben, és ez a kezdeményezés a meglévő intézményekre és kötelezettségvállalásokra épülne.”

Dmitrijev is ott volt a Fehér Házban az ukrán képviselőkkel tartott találkozón, amelynek célja az volt, hogy megünnepeljék azt a hatnapos tűzszünetet, amelynek létrejöttében Melania Trump is közreműködött az oroszok által ellenőrzött Oleski városban.

„Az emberséget választottuk a háború helyett” – hangoztatta a first lady az eseményen. „Az Oleskibe vitt bátorságunkat arra kell felhasználnunk, hogy az ártatlan emberek szenvedése iránti közös aggodalmon keresztül közös nevezőre jussunk” – tette hozzá.

Melania Trump elmondta, hogy „a tervezés minden szakaszában részt vett” az ideiglenes fegyverszünet kialakításában, beleértve a légi felvételek áttekintését, valamint az utak és a kórházak megközelíthetőségének felmérését is.

Trump elnök, aki nem vett részt az eseményen, dicsérte felesége szerepét az Oleski fegyverszünet elérésében, és októberben azt mondta az újságíróknak, hogy „ő jobban csinálja, mint a szakembereink”.

Az eseményen részt vett David Arahamia ukrán parlamenti képviselő és Dmitro Lubinec, az ország emberi jogi ombudsmanja is. Arra kérték a szlovén származású Melania Trumpot, hogy folytassa béketeremtő erőfeszítéseit.